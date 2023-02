Creuse : huit films de Claude Chabrol sont disponibles sur la plateforme Netflix

C'est un mince échantillon de sa filmographie : 8 films du réalisateur Claude Chabrol, qui a passé une partie de son enfance à Sardent, sont désormais disponibles sur Netflix. L'entreprise américaine étoffe son offre, depuis quelques mois, pour les amateurs de la Nouvelle Vague : des films de François Truffaut, Jean-Luc Godard ou encore Alain Resnaus ont intégré le catalogue.

Depuis le 15 février, la plateforme propose donc Une affaire de femmes (1988), Madame Bovary (1991), Betty (1992), L'Enfer (1994), La Cérémonie (1995), Rien ne va plus (1997), Merci pour le chocolat (2000) et La Fleur du mal (2002). Les Creusois ne manqueront pas de remarquer l'absence du Beau Serge, tourné en 1957 et 1958 à Sardent, d'où la mère de Claude Chabrol était originaire.

Ces 8 films ont été produits par Marin Karmitz, ami de Claude Chabrol et fondateur de la société MK2, avec laquelle Netflix a noué un partenariat.