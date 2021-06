Creuse : il n'y aura pas d'édition de Check In Party en 2021

La deuxième édition de Check In Party, qui aurait dû se tenir les 21 et 22 août sur l’aérodrome de Guéret - Saint-Laurent, est finalement annulée. Les organisateurs l'annoncent ce jeudi.

Décollage annulé : la deuxième édition de Check In Party, prévue les 21 et 22 août 2021, n'aura pas lieu. Comme en 2020, le festival de musique est sacrifié en raison de la crise sanitaire.

"Comme d’autres festivals avant nous, nous renonçons cet été pour de multiples raisons qui indiscutablement ne nous permettent pas de défendre une Check In Party digne de ce nom", indique l'organisation sur sa page Facebook. Elle liste les difficultés à accueillir les groupes qui annulent leurs tournées, en particuliers les artistes étrangers. La programmation envisagée pour cette année aurait pourtant été belle : Vitalic, Archive, Last Train ou encore Mansfield Tya étaient annoncés.

L'organisation du festival estime aussi que l'incertitude qui entoure les mesures qui seront appliquées cet été font perdre trop de temps. Impossible alors de mettre en place les contraintes sécuritaires, logistiques ou la billetterie dans les délais impartis.

Prochaine édition les 19 et 20 août... 2022 !

Les organisateurs se refusent à obliger les spectateurs à assister aux concerts assis ou debout avec un seul spectateur sur 4 m². Le camping aussi devrait être sacrifié. Enfin, les points de restaurations subiraient d'importantes contraintes sanitaires. Toutes ces mesures de lutte contre le Covid-19 entravent "l'ADN" de Check In Party, selon l'association organisatrice.

En 2019, pour sa première (et pour l'instant unique) édition, Check In Party avait attiré 14.000 spectateurs. L'association promet toutefois qu'une édition 2022 se tiendra et elle annonce même les dates : les vendredi 19 et samedi 20 août 2022, la musique résonnera de nouveau sur l'aérodrôme de Guéret - Saint-Laurent. Avant ça, un rendez-vous est fixé pour l'automne : les vendredi 26 et samedi 27 novembre, à la salle André Lejeune de Guéret... avec une programmation dévoilée "dans quelques jours".