Creuse : ils veulent retrouver la famille qui a accueilli leur père pendant la Seconde Guerre mondiale

En 1943, 7.000 enfants de région parisienne ont trouvé refuge en Creuse. En pleine Seconde Guerre mondiale, alors que Paris était bombardée, de nombreux enfants ont été envoyés à la campagne pour être mis à l'abri. Daniel Charpentier était l'un d'eux, il avait à l'époque une dizaine d'années. Ses filles voudraient retrouver la famille qui a aidé leur père, aujourd'hui disparu.

"Mon père habitait Bobigny, près de Drancy, avec ses frères et sa maman qui était veuve, raconte Betty Charpentier, la fille de Daniel Charpentier. En Creuse, il s'est retrouvé dans une famille très accueillante. Il n'a jamais oublié leur générosité."

Une mémoire perdue avec les années

Au début des années 70, les liens existent encore : Daniel Charpentier emmène sa femme et ses trois filles en Creuse, pour rencontrer ceux qui l'ont accueilli pendant la guerre. Ses enfants sont alors très jeunes. Aujourd'hui, la mémoire s'est perdue : Daniel Charpentier est décédé, son épouse ne se souvient plus et les filles étaient trop petites pour se rappeler de la commune précise. "Mon père nous parlait de Guéret, précise Betty. Quand je regarde les cartes routières, le nom de Chénérailles m'évoque aussi quelque chose. Mais je ne suis pas sûre."

Betty Charpentier espère que son appel à témoins lui permettra de retrouver les descendants de la famille creusoise. "Dans les villages, on se connaît les uns les autres, on se soutient, explique-t-elle. Peut-être que des gens se rappelleront de ce qu'ont fait leurs grands-parents ?"

La découverte de la Creuse et de la nature

Elle ne dispose que de quelques indices : son père était surnommé "Bobigny" par sa famille d'accueil, en référence à sa ville d'origine. Il était tout seul, ses deux frères ont été envoyés dans une autre région. Dans les années 70, quand Daniel Charpentier revient voir sa famille creusoise, il y a encore des vaches sur la ferme.

"Cette époque a beaucoup marqué mon père, en particulier la générosité de la famille, raconte Betty. Il a appris à garder les vaches, ce qui l'impressionnait beaucoup car il venait de la ville. Il était accompagné d'un chien. Il était heureux de découvrir la confection du fromage, le séchage du jambon. La Creuse lui a donné l'amour de la nature et de la campagne. Toute sa vie, il a été très attentif à nous enseigner les ressources de la nature. On a appris à aller aux champignons !"

Betty Charpentier est en vacances en Creuse jusqu'au 5 août. Elle espère pouvoir rencontrer les petits-enfants de ces fermiers creusois qui se sont occupés de son père.

Si vous avez des informations qui peuvent l'aider, contactez France Bleu Creuse, nous transmettrons le message à Betty !