EN IMAGES - Jean Dujardin attire la foule en Creuse

L'acteur Jean Dujardin a tourné quelques scènes du film "les chemins de pierre" de Denis Humbert à Royère-de-Vassivière en Creuse les 27 et 28 octobre. Entre deux prises, il a accepté de prendre quelques photos avec les nombreux curieux venus pour l'occasion.

Autour de 10h du matin ce jeudi 28 octobre, une agitation inhabituelle règne autour de la boucherie de Royère-de-Vassivière. Plusieurs dizaines d'habitants de la commune creusoise du plateau de Millevaches ont tenu à être là et cherchent à apercevoir la star du jour : Jean Dujardin. L'acteur tourne en effet plusieurs scènes du film "les chemins de pierre" de Denis Humbert, adaptation au cinéma du roman de Sylvain Tesson "les chemins noirs". Une se déroule dans les rues du centre et une autre dans la boucherie.

De longues minutes d'attente

Mais pour espérer voir l'acteur, il faut être patient. Ses apparitions sont rares et courtes. La deuxième scène tournée à Royère-de-Vassivière se déroule majoritairement à l'intérieur du commerce. "Je l'aperçois à travers les reflets de la vitre. Il porte un sac à dos, et un pantalon de marche", raconte Christine, une habitante venue avec sa fille. "Je n'espère qu'une chose : c'est qu'il sorte pour que je puisse prendre une photo avec lui et montrer à mes amis de Poitiers qu'il se passe pleins de choses en Creuse", s'impatiente une jeune étudiante revenue chez ses parents pour les vacances.

Une des scènes du film a été tournée à la boucherie de Royère-de-Vassivière. Ici Jean Dujardin sort de la boutique. © Radio France - Julie Munch

Silence on tourne !

D'un coup, la foule, d'une centaine de personnes se tait, sur les consignes de l'équipe de tournage. Seuls quelques enfants chuchotent encore. C'est là que Jean Dujardin sort : deux prises très rapides où il entre et sort du commerce. "C'est si frustrant", s'exclame Mireille. "J'espère qu'il a raté pour qu'on puisse le voir une nouvelle fois", plaisante Christine.

et enfin : une photo

Mais l'acteur oscarisé n'a pas besoin de rater sa prise pour ressortir. Quelques minutes plus tard, la porte de la boucherie s'ouvre et il se dirige vers la foule, tout sourire. "Bonjour", dit-il tout simplement, avant que ne s'abatte sur lui, une tempête de photos et de selfies.