Creuse : l'appel aux bénévoles est lancé pour le prochain En'duo du Limousin

Le compte à rebours est lancé. À cinq mois du prochain En'duo du Limousin, les organisateurs accélèrent le tempo. Ils lancent officiellement les inscriptions en ligne pour tous ceux qui souhaitent devenir bénévoles durant la célèbre course enduro.

La 23ème édition aura lieu les vendredi 3 et samedi 4 novembre 2023. Les futurs bénévoles devront donc se rendre disponibles au moins sur trois jours, avant, pendant et après la course. Un questionnaire est d'ailleurs mis en ligne sur le nouveau site Internet de l'En'duo du Limousin.

Au moins 200 bénévoles

Les organisateurs espèrent compter sur au moins 200 volontaires début novembre pour s'occuper de tous les aspects de la course, jusqu'à 250 bénévoles au maximum. "On peut déjà compter sur de nombreux soutiens", assure Boris Labrousse, à la tête du comité organisateur. "Des Creusois comme des motards venus d'ailleurs. Plusieurs fédérations et associations promettent aussi d'apporter leur aide".

Les organisateurs veulent donc mettre le paquet, et chaque petit détail compte. Cette année, les pilotes moto devraient faire une seule boucle de 150 kilomètres sur le plateau de Millevaches, en passant par une dizaine de communes du sud du département. Le trajet doit maintenant être examiné et validé en accord avec la préfecture.

Autre nouveauté, le nombre de pilotes devrait être réduit, puisque l'En'duo accueillera 200 duos de motards cette année, et non plus 215.