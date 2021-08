Creuse : l'église de Lizières a retenu l'attention de la mission Bern

L'église Saint-Jean-Baptiste de Lizières a retenu l'attention de Stéphane Bern ! La fondation du patrimoine locale présentait 3 dossiers (*) pour la Creuse et c'est donc cet édifice du XVème siècle qui a décroché le gros lot. Il faut dire que l'église Saint-Jean-Baptiste a besoin d'un sérieux coup de main pour rester debout. "Les voûtes commencent à s'affaisser concède la maire de la commune, Evelyne Chétif. On a même retiré la corde pour ne plus sonner les cloches parce que chaque vibration peut être dangereuse ! ". L'édifice n'est pas fermé au public, mais la mairie y déconseille vivement toute tenue de cérémonie.

cette aide est une bénédiction !

Le gros problème, ce sont les infiltrations d'eau par la toiture qui ont abîmé les contreforts et rendent l'édifice fragile et insalubre. Des infiltrations qui font le bonheur non pas de mousses mais d'algues qui pullulent sur la façade d'entrée. Bref, il y a un besoin urgent de travaux et ce depuis des années. La municipalité avait fait réaliser un diagnostic (par Philippe Villeneuve, architecte qui est notamment au chevet de Notre-Dame de Paris) et l'estimation s'est avérée colossale : plus de 583 000 euros TTC ! Impossible à supporter pour une commune de 262 habitants. "D'autant qu'on reçoit très peu d'aides pour cette église puisqu'elle n'est ni classée ni inscrite aux Monuments historiques. Il y avait une incapacité à avancer sur la rénovation même si on étalait les travaux en quatre tranches de 200 000 euros. Donc, l'aide de la mission d'aide vient comme une bénédiction" se réjouit Evelyne Chétif. "Et toutes les aides sont bonnes à prendre, quel que soit le montant".

Une prière : que cette aide en appelle d'autres !

L'apport financier de la Mission Patrimoine (avec dès ce 30 août une nouvelle édition du jeu à gratter dédié au patrimoine), quelque soit son montant donc, servira à entamer une première phase de travaux. La plus pressante : celle de la mise en sécurité de la toiture de l'église et la reprise des maçonnerie. L'aménagement intérieur et la restauration des peintures viendront dans un second temps. "On espère qu'avec cette aide de la Mission Patrimoine, il y aura un petit coup de projecteur sur cet édifice qui mérite qu'on s'y attarde parce qu'il a la particularité d'avoir un clocher mur, ce qui est assez rare pour une église du Limousin. Et du coup, peut-être que le mécénat qu'on va lancer avec la Fondation du patrimoine va nous permettre de recevoir quelques dons supplémentaires" se plaît à croire la maire de Lizières.

(*) L'église de Lizières, mais aussi une tour médiévale (privée) à Puy-Malsignat inscrite aux Monuments historiques et l'ancienne orangerie du château de Mainsat (propriété de la commune)