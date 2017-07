Creuse : l'Etat contrôle les établissements accueillant des vacanciers pendant l'été

Les services de l'Etat en Creuse intensifient les contrôles sur les établissements occupés par des vacanciers pendant l'été.

Blouse blanche, surchaussures et coiffe en plastique pour couvrir les cheveux, Martine Lambert, inspectrice "sécurité et qualité des aliments" à la DDCSPP, la direction de la protection des populations de l'Etat, passe au peigne fin la cuisine. Au château du Plat, à Vallière, la colonie de vacances du comité d'entreprise de la RATP accueille plusieurs groupes d'une soixantaine d'enfants au cours de l'été, nourris trois fois par jour à la cantine.

Les services de la préfecture de #Creuse ont contrôlé les cuisines d'une colonie de vacances à #Vallières jeudi matin. pic.twitter.com/g4zzMCysUl — France Bleu Creuse (@FBCreuse) July 20, 2017

Quand il y a des salmonelles c'est souvent les oeufs et les volailles. Mais ça peut aussi être une plaie infectée avec des staphylocoques, par exemple quelqu'un qui s'est mal nettoyé les mains à la sortie des toilettes" - Martine Lambert, inspectrice de la DDCSPP.

Moins de fonctionnaires, moins de contrôles

Pendant l'été, la préfecture de Creuse cible ses contrôles sur les lieux accueillant des enfants en vacances ou des touristes : campings, vendeurs de glaces ou encore de lunettes de soleil. Les résultats des contrôles sont publics pour les restaurants et cantines, disponibles sur le site Alim'confiance du ministère de l'Agriculture.

C'est très stressant ! Ils arrivent le matin, ils sortent la carte de police et ils vérifient tout ! Il y a toujours un risque de fermeture, et puis ils nous attribuent une note qui est publiée sur internet et auquel les parents ont accès" - Le responsable de la cantine de la colonie de vacances.

Mais le manque de fonctionnaires se fait ressentir. A la direction de la consommation, la DGCCRF, qui contrôle tous les magasins et boutiques ouverts au public, mais aussi les piscines ou les centres équestres par exemple, on comptait 13 fonctionnaires dans le département en 2010. Ils ne sont plus que trois aujourd'hui.