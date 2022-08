Creuse : l'orangerie de Mainsat va bénéficier du loto du patrimoine 2022

Et de deux ! Après le petit théâtre à l'italienne de Guéret, un second site creusois vient d'être sélectionné par la mission Bern. La Fondation du patrimoine dévoile ce lundi 29 août les 100 nouveaux monuments en péril qui vont bénéficier du loto du patrimoine 2022. L'orangerie du bourg de Mainsat fait partie de cette sélection. La municipalité va profiter de ce coup de pouce financier pour boucler le budget de rénovation de la toiture de cette ancienne serre du 19e siècle.

Une vraie chance - David Schmidt le maire de Mainsat

L'orangerie de Mainsat est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1991. La toiture en "fibrociment amianté" n'est plus étanche. Elle sera remplacée par une toiture en ardoise comme à l'origine. Les travaux devraient durer un an et commencer au second semestre 2023.