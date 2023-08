Creuse : l'orphelin de guerre du monument aux morts de Gentioux-Pigerolles reçoit près de 150 lettres

La commune de Gentioux-Pigerolles célèbre cette année le centenaire de son monument aux morts. Un monument atypique (inscrit aux monuments historiques depuis 1990) sur lequel est inscrit "Maudite soit la guerre". La statue d'un orphelin de guerre lève le poing serré vers cette citation.

Un concours d'écriture

Parce que ce monument est atypique, la commune de Gentioux-Pigerolles a voulu marquer son centenaire avec une initiative originale : un concours d'écriture. Il s'agissait d'adresser une lettre à cet orphelin. Le dépôt des candidatures vient de s'achever, et le maire, Benjamin Simons, n'en revient pas du succès rencontré. "On a reçu près de 150 lettres témoigne-t-il. La belle surprise c'est que 20% viennent du Limousin, le reste a été envoyé d'un peu partout en France et même de Belgique et de Suisse". Et le concours a séduit tous les publics.

Ces lettres ont été rédigées par des particuliers, des lycéens, des résidents d'EHPAD, des détenus ont même pris la plume pour s'adresser à l'orphelin de guerre. Toute une prose que les dix membres d'un jury vont devoir à présent lire. Ce jury est constitué de professionnels du monde littéraire : des enseignants, libraires, poète, auteur entre autres. Il est présidé par l'écrivain Didier Daeninckx, notamment prix Goncourt de la Nouvelle.

Les plus belles lettres seront éditées

Face à cette affluence de lettres, le jury a demandé un délai supplémentaire pour rendre son verdict. Les lauréats du concours seront connus mi-décembre ! Un livre regroupant les plus belles missives sera ensuite édité, "pour laisser une trace pérenne de cet épisode de la vie de Gentioux-Pigerolles et du monument" précise Benjamin Simons.

Le point d'orgue de ce centenaire sera bien sûr la cérémonie commémorative du 11 novembre. Quelques jours auparavant (le week-end des 4 et 5) un cycle de conférences sur les thèmes de la guerre et de la paix sera organisé. On y attend notamment Jean-Yves Le Naour, historien français spécialiste de la Première Guerre mondiale.