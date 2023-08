Creuse : la colonie de vacances spéciale basketball doit aussi s'adapter à la chaleur

Depuis dimanche 20 aout, 60 jeunes creusois participent à la "colonie apprenante" sportive, organisée par le comité départemental de Basketball. Elle dure jusque vendredi. Au programme : matchs, piscine, football, course au Lycée des Métiers du bâtiment. Mais avec la chaleur, il a fallu s'adapter.

Faire des pauses plus régulièrement

Les dix personnes qui encadrent cette colonie veillent particulièrement au bien-être de ces jeunes, âgés de 11 à 17 ans. "On fait des pauses plus régulièrement, pour bien s'hydrater, explique Julien Dagois, le directeur du camp. On essaye de les protéger du soleil en faisant des activités à l'ombre. On alterne entre des activités un petit peu intensives et des activités qui vont leur permettre de récupérer." Et pour se rafraîchir, tous les jours, les jeunes participent à une activité piscine.

Eviter d'être en plein soleil

Par contre, il a fallu changer un peu le programme initial. "Normalement, on devait avoir des structures gonflables qui nous auraient permis d'étendre la capacité d'accueil au niveau des entraînements de basket, continue le directeur. Mais on aurait dû les installer en plein soleil, donc ce n'est pas possible".

Mais, selon lui, ça n'empêche pas les jeunes de s'amuser : "il faut un petit temps d'adaptation et quand après la pratique est régulée, ça ne pose pas de souci."