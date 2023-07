Creuse : la commune de Janaillat lance une collecte de fonds pour refaire le toit de son église

La commune de Janaillat, au sud-ouest de Guéret, fait appel aux bonnes âmes. Ce vendredi 21 juillet elle va lancer une collecte de fonds en partenariat avec la fondation du patrimoine, pour aider à financer des travaux dans son église. Le bâtiment souffre d'infiltrations. Il faut refaire la toiture du clocher et de la nef. Le projet est estimé à 200 000 euros.

Remplacer les tuiles et ardoises cassées

Quand on lève les yeux au plafond on voit des fissures et des coulures sur le plâtre de l'église de Janaillat. Au fil du temps et des intempéries, certaines tuiles et ardoises se sont fissurées, d'autres ont glissé. Pour le maire Raymond Dubreuil, il est urgent de refaire le toit.

Le projet consisterait à refaire la couverture du clocher avec des ardoises. La nef serait quant à elle recouverte de tuiles. " Ca mettra l'édifice en sûreté et ça redonnera un peu de couleur à cette toiture qui est pâlotte actuellement", se réjouit l'élu.

Un chèque de 50 000 euros venu de Moselle

L'église de Janaillat n'est pas classée. La commune ne peut pas prétendre à des subventions très importantes. Elle bénéficie heureusement d'un coup de pouce inespéré. La commune d'Ennery en Moselle, lui a offert un chèque de 50 000 euros pour financer son projet. Janaillat et Ennery partagent une histoire commune, puisque le village creusois a accueilli près de 90 lorrains pendant la seconde guerre mondiale. Les deux communes sont d'ailleurs jumelées depuis 29 ans.

Malgré ce geste généreux, Janaillat doit encore sortir 100 000 euros de sa poche pour la rénovation de l'église. L'appel aux dons permettra de faire baisser un peu la facture. Sachez que votre don peut-être déduit de vos impôts à hauteur de 66% pour les particuliers et de 75% pour les entreprises.

Pour faire un don en ligne, il faut vous rendre sur le site de la fondation du patrimoine .