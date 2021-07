Pour célébrer la Fête nationale, 13 feux d'artifices vont avoir lieu en Creuse, malgré l'épidémie de Covid-19. La Souterraine et Guéret ont en revanche décidé d'annuler leur événement.

CARTE - Creuse : la liste des feux d'artifice organisés dans le département le 13 et 14 juillet

Pas moins de 13 communes ont décidé d'organiser des feux d'artifices pour la Fête nationale, mardi 13 et mercredi 14 juillet. Avec notre carte interactive, retrouvez une liste non exhaustive des communes qui organisent un événement pour le 14-Juillet, avec le lieu et les horaires pour ne rien manquer des festivités prévues en Creuse.

Notre carte

Les 7 communes qui organisent un feu d'artifice mardi 13 juillet sont en bleu : Aubusson, Bonnat, Boussac, Chénérailles, Fursac, Marsac, Saint-Pardoux-les-Cards.

Les 6 communes qui organisent un feu d'artifice mercredi 14 juillet sont en rouge : Bourganeuf, Châtelus-Malvaleix, Felletin, Moutier-Malcard, Naillat, Sannat.

Port du masque recommandé, voire obligatoire

Comme pour tout rassemblement à l'extérieur depuis le déconfinement, la distanciation physique doit être respectée, soit un mètre entre les groupes personnes. Si cette dernière est impossible, il faut porter le masque, comme dans tout lieu "bondé" à l'extérieur.

Deux grands absents

Par contre, ni Guéret, ni La Souterraine n'organiseront de feux d'artifice pour le 14-Juillet. La cité sostranienne a voulu organiser ses festivités et accueillir entre 3.000 et 5.000 personnes au site médiéval de la Tour de Bridiers : un établissement recevant du public (ERP). La préfecture de la Creuse exigeait "la vérification des pass sanitaires, raconte Bernard Audousset, maire adjoint aux travaux, à l'urbanisme et à l'environnement. C'est impossible de contrôler tous les gens qui arrivent un quart d'heure avant le feu d'artifice. [...] Ils arrivent à pied, en voiture".

La préfecture du département a alors proposé de baisser la jauge de cet événement à 1.000 personnes. Autre mission impossible pour la mairie de La Souterraine, qui ne se voyait pas dire aux spectateurs arrivés trop tard : "retournez chez vous parce que le feu d'artifice est complet."