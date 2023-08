Creuse : la plage du Bourg d'Hem continue d'attirer les vacanciers

L'été est animé au Bourg d'Hem, et ça ressent sur les rives de la Creuse. Sur la plage en tout cas, les vacanciers affluent depuis le début du mois d'août, et le retour du soleil. "Depuis quinze jours et le retour des fortes chaleurs, on a même eu beaucoup, beaucoup de monde", confie Emile, un des deux maîtres-nageurs du site.

ⓘ Publicité

"Certaines journées, des baigneurs posaient même leurs serviettes au pied de notre cabane de maîtres-nageurs", rajoute t-il. D'après la mairie, depuis une quinzaine de jours, la mairie estime qu'entre 400 et 500 nageurs viennent se baigner chaque jour au Bourg d'Hem. Des chiffres partiels, puisqu'ils ne prennent en compte que la baignade surveillée l'après-midi, soit entre 14h et 19h.

Des centaines de baigneurs chaque jour

Il faut dire que la plage du Bourg d'Hem figure parmi les seuls sites disponibles et sécurisés dans le nord de la Creuse. Depuis ce jeudi 24 août, l'étang de Courtille est de nouveau fermé à la baignade, à cause des toxines. Même chose pour les plages de Jouillat et d'Anzême, à quelques kilomètres du Bourg d'Hem, la faute à une trop grande concentration de cyanobactéries dans l'eau.

De ce côté-là, on touche du bois au Bourg d'Hem. "Les analyses sont très bonnes cette année", confirme Christian Potheau, le premier adjoint au maire. "Aucun problème de pollution de l'eau, et comme l'année dernière, la saison est très bonne".

loading

Une saison qui profite notamment au restaurant situé juste au-dessus de la plage, tout comme au camping situé à quelques encablures de là. Signe d'une saison estivale plutôt réussie. La baignade surveillée, elle, se terminera le 31 août au Bourg d'Hem.