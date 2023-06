Creuse : la saison commence très bien au nouveau camping Paradis, sur les berges du lac de Vassivière

Depuis le mois d'avril 2023, le camping des deux îles, sur les berges du Lac de Vassivière est devenu le Camping Paradis des deux îles, du nom de la célèbre émission de télévision, diffusée sur TF1. Et avec l'arrivée des beaux jours, les vacanciers sont au rendez-vous, le temps d'un week-end ou de vacances.

Le camping est plein depuis la fin du mois de mai

"On a été plein à partir du mois de mai, se réjouit Isabelle Riboulet, la directrice adjointe du camping. Et là, tous les week-ends, quand le temps est beau, on est plein aussi. " C'est le cas aussi durant les mois de juillet et d'août : pour l'instant, il n'y a plus une place.

Le camping a été repeint en jaune et bleu ciel, aux couleurs de la série. Mais ce ne sont pas les seuls changements qui ont été faits : des animations sont prévues tout l'été, avec des concerts, des réveils musculaires. "On a le club pour enfants Piki, les golfettes ... Toutes ces choses qui sont des rappels de la série télé que tout le monde connaît", sourit Philippe Ethuin, le nouveau directeur du camping.

Une scène a été construite, pour accueillir la fameuse festia boom boom. © Radio France - Juliette Mylle

A partir du 5 août, 20 nouveaux mobil-homes seront disponibles à la réservation. Et courant juillet, deux locations flottantes ouvriront pour les vacanciers.