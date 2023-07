Creuse : la tapisserie d'Aubusson rend hommage à George Sand

C'est l'un des grands projets qui sera mené par la cité internationale de la tapisserie à Aubusson, dans le sud de la Creuse, ces prochaines années : pour commémorer le 150e anniversaire de la mort de George Sand, en 2026, une immense tapisserie sera réalisée par des lissiers creusois.

ⓘ Publicité

Un défi technique

Le dessin, dévoilé début juillet à la cité de la tapisserie, a été confié à l'artiste plasticienne Françoise Pétrovitch, enthousiasmée aussi bien par l'idée de rendre hommage à George Sand que par le format de travail.

"La tapisserie fera un peu plus de deux mètres de haut pour 23 mètres de long. C'est un format particulier qui est très contraignant, explique Françoise Pétrovitch. J'ai imaginé des focus assez forts parfois, sur le regard ou sur des personnages qui prennent tout le format. Et puis des endroits plus fluides, plus oniriques, où l'on va se perdre comme une promenade."

loading

La traduction du dessin en tapisserie représente un défi technique pour Delphine Mangeret, la cartonnière dessinatrice. "Je travaille en collaboration avec une teinturière et une lissière", indique-t-elle. Françoise Pétrovitch a travaillé son dessin avec de l'encre et la technique du lavis, qui donne un aspect "mouillé" et dilué. "Comment traduire ces effets avec la laine, s'interroge Delphine Mangeret. Ce n'est pas par la matière, mais par l'écriture, en mélangeant les couleurs pour retranscrire ce phénomène. C'est l'un des principaux enjeux du projet."

loading

Un hommage à une artiste du territoire

Il faudra attendre deux ans et demi pour découvrir la tapisserie achevée. Après les projets autour de l'œuvre de Tolkien et de Miyazaki, rendre hommage à George Sand permet de renouer avec notre territoire, apprécie Emmanuel Gérard, le directeur de la cité internationale de la tapisserie : "George Sand est liée à l'Indre et la Creuse, via Nohant et le château de Boussac. Nous avons exploré en direction du monde anglo-saxon et en direction du Japon, alors nous sommes enthousiastes à l'idée de revenir sur notre territoire. La commémoration des 150 ans de la disparition de George Sand est l'occasion de rendre hommage à ce grand personnage de notre histoire."

Une partie du dessin réalisé par Françoise Pétrovitch pour la tapisserie hommage à George Sand. © Radio France - Lisa Melia

Le dessin de Françoise Pétrovitch explore ainsi les différentes facettes de l'histoire et du personnages de George Sand : la femme engagée, la modernité, l'apport à la littérature, la défense des arts. D'autant plus que George Sand a aussi des liens forts avec la tapisserie, rappelle Alice Bernadac, la conservatrice de la cité internationale de la tapisserie.

"Elle a participé à l'aventure de la redécouverte de la Dame à la Licorne, qui était exposée au Château de Boussac, raconte Alice Bernadac. George Sand fait partie des figures qui donnent l'alerte, signale cette tapisserie à Prosper Mérimée, ce qui permettra l'achat de ces tapisseries par le jeune musée de Cluny."

Une tradition de la commémoration

Enfin, avec cette tenture, la cité de la tapisserie perpétue une tradition de la tapisserie commémorative. "On a déjà fait une tapisserie commémorative de la Première Guerre mondiale, avec Thomas Bayrle, indique Alice Bernadac. Avec George Sand, on s'inscrit dans la même histoire."

Le directeur de la cité internationale de la tapisserie, Emmanuel Gérard, espère d'ailleurs que ce projet autour de George Sand inspirera d'autres collectivités et d'autres institutions : "La tapisserie permet de commémorer de façon spectaculaire et à un coût bien moindre que lorsque l'on construit un bâtiment ou un mémorial. On pourrait faire germer cette idée à travers cette réalisation que l'on espère exemplaire."

L'atelier pour tisser l'œuvre n'a pas encore été retenu. Le tissage devrait débuter en novembre 2023. Le dévoilement de la tapisserie est prévu pour juin 2026.