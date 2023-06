Creuse : la tenture Dans l'imaginaire de Miyazaki est quasi complète

Hauru, de retour de combat, a trouvé refuge dans sa chambre, Sophie vient à son chevet. C'est la scène extraite du film d'animation "Le Château ambulant" d'Hayao Miyazaki choisie pour être la quatrième des cinq tapisseries de la tenture "Dans l'imaginaire de Miyazaki" tissée à Aubusson dans la Creuse. Mesurant 3 m de haut pour 5,60 m de large, elle est tombée du métier ce vendredi 16 juin.

ⓘ Publicité

Ce n'est pas la plus grande des tapisseries de la tenture, mais peut-être la plus complexe avec ses matières employées (lin, laine ou soie par exemple) et l'utilisation de plus de 200 couleurs. Il a fallu un an de travail pour la réaliser, le tissage s'est achevé le 6 juin dernier. La prochaine et dernière tapisserie de la tenture, Le sacrifice des omus, représentera une scène du film d'animation Nausicaä de la vallée du vent. Elle mesurera 2 mètres par 10 mètres.

Le public pourra découvrir "La Peur d'Hauru" dès ce samedi 17 juin, à la Cité internationale de la tapisserie qui ouvrira exceptionnellement ses portes de 10h à 18h et proposera également des ateliers de calligraphie et de cuisine japonaises.