Creuse : la troisième édition du Festival Précaire débute ce mardi 2 août

Les arts de la rue sont mis à l'honneur du 2 au 12 août en Creuse et en Haute-Vienne : le Festival Précaire débute ce mardi sur les deux départements limousins. La première édition s'est tenue en 2020, à Aubusson, en pleine crise sanitaire. "La pandémie a vraiment fragilisé le milieu culturel, explique Lucie Catsu, l'une des organisatrices. Fabrice Retailleau, à Aubusson, a donc créé le premier festival, avec une jauge réduite, ce qui permettait de maintenir tout de même les spectacles." Deux étés plus tard, le festival voit plus grand et s'installe dans cinq villes : Guéret, Aubusson et Bourganeuf pour le côté creusois, Eymoutier et Bellac pour le côté haut-viennois. "Les compagnies peuvent faire une tournée sur cinq villes différentes, de cette manière, précise Lucie Catsu. Nous avons une réflexion écologique, économique et en faveur des artistes pour leur offrir de vraies perspectives."

Dans la même logique, la moitié des compagnies invitées au festival sont originaires de Nouvelle Aquitaine et la moitié des spectacles présentés sont des créations de la saison 2021-2022. "Nous savons que parfois c'est difficile pour les compagnies de tourner et encore plus de jouer de nouvelles créations, indique Vincent Pavageau, l'un des organisateurs. Un nouveau spectacle a besoin de tourner, les artistes ont besoin d'expérimenter et les théâtres sont parfois frileux sur le sujet. C'est donc un choix de notre part, l'un des paris que nous faisons."

Un riche programme

17 compagnies vont donc se rendre dans les cinq villes participantes au festival, pour un total de 56 représentations, du 2 au 12 août. "En terme de programme, il y aura tous les genres, tous les styles, s'enthousiasme Lucie Catsu. Il y aura du théâtre, de la jonglerie, de l'humour, des marionnettes, des arts du cirque, des spectacles engagés politiquement. Par exemple, je reçois beaucoup d'appels pour le spectacle C.R.A.S.H. de la compagnie Hors Jeu, qui revient sur l'affaire de Tarnac. Nous accueillons aussi Les Romains Michel, qui proposent une nouvelle création, dans leur style très drôle, un peu trash. Ils sont présents depuis la première édition du festival !"

Le programme de la 3e édition du Festival Précaire en Creuse - Festival Précaire

Le programme est à retrouver sur le site internet du festival. Les prix sont libres. Les réservations ne sont pas obligatoires, mais possibles et conseillées, aux numéros suivants, entre 14h et 18h :