Creuse : la vallée des peintres attire de plus en plus de visiteurs

En face du musée de l'hôtel Lépinat à Crozant, Dominique a sorti sa palette. Elle peint. Cette touriste de Vincennes a découvert Crozant au printemps dernier et elle est revenue cet été, sous le charme du site et du musée. " Il est très, très, très beau. Des fois à Paris, c'est moins bien ! sourit-elle. J'aime beaucoup les impressionnistes, mais je ne connaissais pas très bien ceux de l'école de Crozant. Je les ai vraiment découverts ici. Et c'est aussi beau que ce que fait Monet ou Renoir ! " témoigne cette artiste amateur.

ⓘ Publicité

Une nouvelle forme de tourisme

Et comme Dominique, cinq mille personnes ont visité le musée de Crozant cette année, soit 10 % de plus que l'an dernier. Une hausse de fréquentation également enregistrée à la forteresse. Douze mille touristes ont déjà marché au pied des ruines cette année. Le record de l'an dernier, (15 000 visiteurs) devrait donc être battu en 2023. Un succès que Pierre Veysseix directeur du tourisme à la Communauté de communes du Pays Dunois, explique parce que la " marque Monet, ça marche, Guillaumin ça marche, Picabia, ça marche. Et ce paysage, ils l'ont vu : il est passé à "Des racines et des ailes". Et les gens se disent "je veux aller là". On s'aperçoit aussi que la forteresse est une des stars des réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou sur Facebook. Il y a des photos partout ".

Des touristes de Clermont ou de Corée !

C'est une nouvelle forme de tourisme qui émerge. "Aujourd'hui, l'expérience c'est " Je marche dans le paysage et je vais voir les tableaux sur place " . Et ça, c'est nouveau parce qu'il y a encore trois ou quatre ans, c'était un peu compliqué " concède Pierre Veysseix. Le directeur des sites estime que cette année, " on devrait approcher les 100 bus sur le pôle Crozant, Fresselines, Pays dunois. On s'aperçoit qu'il y a maintenant des compagnies qui sont dans le voyage et qui font la vallée des peintres ". Et comme pour étayer ces propos, un groupe de cinquante personnes venu de Clermont Ferrand visite précisément le jour de notre reportage le musée de l'hôtel Lépinas, avant d'aller déjeuner puis prendre le bateau pour découvrir le paysage depuis la rivière au pied de la forteresse.

Des séjours de randonnées se développent aussi dans le secteur. " On vient de découvrir cette année qu'on a des entreprises spécialisées dans la randonnée qui font venir des petits groupes. Ils traversent la vallée, sur plusieurs jours, en aller-retour entre Argenton et Fresselines. Ils marchent et visitent les sites et musées " explique encore Pierre Veysseix. " Le dernier groupe qui est passé, c'était une douzaine de marcheuses qui venaient de Corée ".

loading

De plus en plus d'initiatives privées

Ce développement touristique est dû à l'accent mis sur le site par le Conseil départemental, Creuse Tourisme et les trois Communautés de communes du secteur (Pays dunois, Argenton-Eguzon et des Portes de la Marche). Et de fait, des initiatives privées se déploient. De la part de professionnels du tourisme donc, mais aussi de particuliers passionnés comme Suzanne et Jean-Pierre Delage qui ont ouvert le 28 octobre dernier " Le petit musée de l'école de Crozant" . Chez eux, dans le petit hameau de Messant, sur la commune d'Eguzon (dans l'Indre mais à 7 km seulement de Crozant), ils exposent là une soixantaine de toiles acquises ces cinq dernières années au fil des ventes aux enchères, brocantes et auprès de collectionneurs.

Le petit musée de l'école de Crozant, à Messant sur la commune d'Eguzon (Indre) © Radio France - Valérie Menut

" Nous l'avons réalisé, parce que nous sommes très attachés à la ruralité explique Jean-Pierre Delage. Nous considérons que nous avons fait une œuvre pour valoriser les lieux, valoriser l'école de Crozant et donc valoriser le patrimoine. Nous ne faisons pas de publicité énorme, nous n'avons pas les moyens. Mais on a été surpris de l'engouement suscité. Si je vous dis que les trois derniers mois, on a eu 4 à 5 personnes en moyenne par jour, ça vous paraît peu? Pour nous, c'est beaucoup ! Ça nous permet de consacrer du temps aux gens, de discuter avec eux ". Et Jean-Pierre Delage en a des choses à dire : intarissable d'anecdotes devant ses toiles. " Elles me parlent parce que je suis né ici. Ce sont des endroits où j'ai gambader " s'amuse-t-il.

Quelques unes des toiles exposées au Petit musée de l'école de Crozant. on y reconnaît le village de Glénic ou Aubusson notamment. © Radio France - Valérie Menut

Redonner à Crozant sa vie animée de village de peintres

Mais ce succès crée aussi de nouvelles réflexions. Certains jours d'été, cinq à six cents personnes visitent par exemple la forteresse de Crozant. " Il va falloir qu'on se pose des questions quant à la façon d'y circuler " reconnaît Pierre Veysseix. Mais lui qui est aussi directeur des offices de tourisme du pays dunois se réjouit de tout ce développement en marche. Et qui n'est pas prêt de s'arrêter. La prochaine étape est de redonner à Crozant sa vie de village de peintres avec un grand concours dans un an.

Des artistes amateurs et professionnels seront invités à venir peindre au coeur du village de Crozant mais aussi au pied de la forteresse et en bord de Sédelle. Trois cents participants seront attendus sur deux jours pour réaliser des oeuvres à la façon de l'école de Crozant.