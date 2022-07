Creuse : le circuit du Mas du Clos va rouvrir plus de dix ans après sa fermeture

C'est l'histoire d'une renaissance : à Saint-Avit-de-Tardes, à l'est d'Aubusson, dans la Creuse, le circuit automobile du Mas du Clos s'apprête à rouvrir ses portes !

Crée en 1963 par Pierre Bardinon, l'un des plus connus collectionneurs de voitures Ferrari au monde, il était d'abord réservé à un usage privé. Au fil des années, il avait été progressivement ouvert jusqu'à accueillir des champions de la discipline et des écuries prestigieuses comme Bugatti, Bentley ou encore Porsche. Jusqu'en 2010 et la fermeture du Mas du Clos, sur décision judiciaire, car il ne répondait plus à la législation en vigueur.

Des travaux d'envergure

"Ça me faisait mal au cœur de voir ce circuit fermé", explique Alexandre Bardinon, le petit-fils du fondateur. Lui-même pilote automobile, il a voulu redonner vie au patrimoine familial. "En 2010, homologuer le circuit était beaucoup trop cher et nous avions dû le fermer, rappelle Alexandre Bardinon. En fin d'année dernière, j'ai de nouveau contacté les fédérations, pour savoir comment on pouvait travailler. On s'est rendu compte que l'on pouvait engager les travaux et que c'était amortissable."

Alexandre Bardinon veut redonner vie au Mas du Clos © Radio France - Lisa Melia

Les travaux ont débuté au mois de mai. Certaines semaines les plus intenses, jusqu'à 70 camions passaient quotidiennement le portail du Mas du Clos. L'intégralité des glissières de sécurité, soit 14 kilomètres, ont été remplacées, car elles n'étaient plus aux normes. Une clôture d'enceinte est installée sur l'intégralité du site, pour la protection du public comme des pilotes. Des clôtures spécifiques, avec un câblage renforcé qui résiste à l'encastrement des voitures, est posé en cette mi-juillet.

"Nous avons dû dessiner un nouveau virage, précise Alexandre Bardinon. Pour ceux qui connaissent, c'est dans la partie haute du circuit, près du restaurant. La piste passait trop près du bâtiment, nous avons dû tout réhabiliter pour des questions de sécurité." S'ajoutent enfin une quarantaine de caméras de surveillance, ainsi que des panneaux électroniques, similaires à ceux qui existent sur les circuits de Formule 1, pour informer les concurrents des différents incidents.

Un circuit atypique

Pour mener à bien ce chantier, Alexandre Bardinon a mis entre parenthèses sa carrière de pilote. Le projet en vaut la peine : outre l'histoire familiale à laquelle il veut rendre hommage, Alexandre Bardinon déborde d'affection pour ce circuit atypique dans le paysage français et mondial. "À l'heure actuelle, en France, peu de circuits ressemblent au Mas du Clos. Dans le premier virage, il y a une montée à 17 degrés. Nous sommes entourés par les arbres et la nature de la Creuse. Les règlements actuels ne permettent plus de faire ça sur les nouveaux circuits, qui sont tout plats et ressemblent plutôt à de vastes parkings !"

Le circuit du Mas du Clos rouvrira en octobre © Radio France - Lisa Melia

Dans un premier temps, le circuit accueillera des particuliers et des clubs auto et moto. L'activité sera concentrée sur le loisir et sur l'entrainement. L'homologation pour accueillir les compétitions n'est pas la même, elle supposerait des travaux supplémentaires. "J'aimerais bien sûr voir des compétitions en Creuse, sourit Alexandre Bardinon, mais nous suivons les étapes. D'abord, nous allons rouvrir et voir si le circuit et la société sont pérennes, ensuite nous envisagerons de travailler encore sur les infrastructures."

Déjà des réservations jusqu'en 2024

En attendant, l'annonce de la réouverture du circuit suscite déjà énormément d'enthousiasme, aussi bien en Creuse que dans le reste de la France. Le projet a le soutien du conseil départemental, des collectivités alentours, notamment Aubusson, ainsi que de l'office du tourisme de la Creuse. Logique, puisqu'à la grande époque du circuit, il rapportait environ 8 000 nuitées annuelles dans la région, en attirant des clubs et des pilotes des quatre coins de France.

"J'en ai parlé à pas mal de personnes dans le milieu que je connais, poursuit Alexandre Bardinon, et ils sont vraiment intéressés pour venir faire des essais. Le circuit ressemble un peu à Spa-Francorchamps, en Belgique. En plus petit bien sûr, puisque Spa-Francorchamps est un circuit de F1." En Creuse, au Mas du Clos, les dénivelés et le circuit s'avèrent donc idéaux pour mener des essais. "Depuis l'annonce de la réouverture, nous recevons environ 150 emails par jours, assure Alexandre Bardinon. Tout le monde veut réserver, principalement sur les weekends, au point que nous avons même des demandes pour 2024 !"