Creuse : le village de Masgot cherche des vampires et sorcières bénévoles pour Halloween !

Vous aimez vous déguiser et vous avez l'âme d'un monstre ou d'un fantôme ? Candidatez à Fransèches ! Pour Halloween, le village de Masgot deviendra "Masgot hanté", et pour le faire vivre, l'association cherche soixante à soixante-dix bénévoles prêts à entretenir une atmosphère délicieusement lugubre. Et ce n'est pas rien : l'an dernier, lors de cette opération, le village avait reçu 3.000 visiteurs. C'est le plus gros événement de l'année à Masgot.

Masgot Hanté 2023 -Teaser

Des Cruella d'enfer, des Frankenstein et des loups-garous

Clément, habitant de Pontarion de 32 ans, tient la buvette depuis deux ans, et il compte remettre ça cette année : "On a l'impression de retomber en enfance ! L'ambiance est super conviviale, on passe du bon temps, on ne se prend pas au sérieux. On voit des petits, des parents avec leurs enfants, même des personnes plus âgées, tout le monde se prête au jeu." Après s'être déguisé en monstre l'an dernier, il hésite entre deux costumes : un vampire ou Hannibal Lecter.

Des bénévoles lors d'une précédente édition de Masgot Hanté © Radio France - Sarah Vildeuil

Les visiteurs aussi jouent le jeu : "Il y a deux ans, certains sont venus avec des tronçonneuses, ils avaient enlevé la chaîne mais ils la faisaient tourner dans les files d'attente et ça a bien effrayé", rigole Clément.

Certains bénévoles aussi sont chargés de faire frissonner les passants dans la fameuse maison hantée. Il manque également des volontaires pour animer le stand maquillage, les petits jeux type kermesse ou encore faire des photos. En amont, il faut des bras pour sortir les toiles d'araignée des cartons, astiquer les squelettes et peaufiner les décors.

Des bénévoles qui ont oublié de repartir après un précédent Masgot Hanté... © Radio France - Lisa Melia