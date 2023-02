Creuse : les bénévoles de l'En'duo du Limousin "déjà gonflés à bloc" pour l'édition 2023

"On veut faire table rase de tout ça, on repart sur de nouvelles bases". La phrase est signée Boris Labrousse, le président de l'Enduro Club Aubussonnais. Depuis des mois maintenant, l'organisateur de l'En'duo du Limousin appelle au calme et au retour au travail. Le sabotage de l'édition 2022 reste bien évidemment dans toutes les têtes, avec une course qui n'avait pas pu aller à son terme, et des pilotes retrouvés en hypothermie en pleine nuit.

Une enquête judiciaire est d'ailleurs toujours en cours. "On remet tout à zéro, la justice fait son travail. Nous, on repart sur un nouveau dossier", affirme Boris Labrousse, à la tête de l'organisation. "Et on va tout blinder". Avec un nouveau comité directeur, composé d'une trentaine de bénévoles, déjà à pied d'œuvre pour l'édition 2023 de la course, programmée les vendredi 3 et samedi 4 novembre.

Un afflux de nouveaux bénévoles

Parce que oui, à huit mois de la 23ème édition de l'En'duo, c'est toute une équipe qui est déjà sur le pont. "On est gonflés à bloc, déterminés comme jamais", détaille Aurélie, une bénévole déjà présente l'année dernière. "Ce qui s'est passé sur le précédent En'duo nous soude et nous renforce". Les organisateurs ont reçu de nombreux soutiens en Creuse, de la part de fédération française de motocyclisme et même à l'étranger, selon Boris Labrousse.

Une réunion a aussi eu lieu en début d'année 2023 avec des représentants de la fédération de chasse de la Creuse et des syndicats agricoles. Le but étant de marcher ensemble dans le même sens pour assurer une aide logistique, et humaine pour le bon déroulé de la prochaine course.

Plusieurs bénévoles ont aussi déjà assuré vouloir rejoindre les rangs de l'En'duo, principalement des Creusois du sud du département. "Des gens qui n'avaient parfois aucun lien avec la moto", assure Aurélie. "On retrouve même des anciens qui ne venaient plus aider, et qui reviennent pour l'occasion", détaille Robin, un autre bénévole.

Un nouveau protocole sécurité

Cet afflux de nouvelles têtes ne va sans poser quelques problèmes pour Boris Labrousse, l'organisateur. "Ce sera certainement la difficulté cette année, puisqu'on a un nouvel élan de solidarité avec nous. On avait l'habitude d'avoir jusqu'à 150, 200 bénévoles, et on sera bien au-delà cette fois-ci. Cela va forcément demander une organisation encore plus pointilleuse".

D'où l'intérêt de se plonger dès maintenant dans les moindres détails de la course. Le tracé de l'édition 2023 est déjà bien délimité, en prenant en compte les zones classées Natura 2000, les passages et sentiers plus ou moins sensibles. Les organisateurs comptent déposer un dossier complet pour le tracé dès le mois de mai 2023, soit au moins cinq mois avant l'épreuve.

Autre nouveauté pour la 23ème édition de l'épreuve, cette fois au niveau de la sécurité de l'épreuve. Les 215 duos de pilotes devraient être équipés de traçeurs et de GPS pour déterminer leur localisation en cas de problème. Un équipement indispensable pour les organisateurs, qui a aussi un coût. Près de 14 000 euros, un budget supplémentaire à trouver.

L'En'duo du Limousin devrait déposer un dossier pour obtenir des aides des collectivités (département, région) pour espérer compléter la somme. Un appel aux sponsors est aussi lancé, commerçants locaux, équipementiers moto, qu'ils viennent de la Creuse, de toute la France et même de l'étranger.