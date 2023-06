Creuse : les bénévoles de la Fresque de Bridiers fournissent des costumes pour les Ostensions

En Creuse, les Ostensions limousines débutent ce 3 juin à Guéret mais cette manifestation religieuse (inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2013) se déroule quasiment sur toute l'année. Elles ont débuté le lundi de Pâques à Ambazac en Haute-Vienne et se clôtureront mi-novembre. Comme tous les sept ans, les reliques de Saints sont sorties et exposées au public notamment lors de processions costumées, dans vingt-deux communes.

Un savoir-faire connu et reconnu

Ces processions, il faut du temps et du monde pour les préparer. Des centaines et des centaines de bénévoles pour décorer les rues, interpréter des personnages religieux ou d'époque et confectionner les costumes. Et pour la première fois, la Fresque de Bridiers en loue pour l'occasion ! "Les gens nous connaissent maintenant. Donc, quand il y a des besoins, ils font appel à nous explique Jean-Noël Pinaud, le metteur en scène de la Fresque de Bridiers. Des personnes nous ont aussi appelés à titre individuel, en disant "je participe aux Ostensions, je recherche un costume de dame du Moyen-Âge ou d'évêque".

La Fresque de Bridiers a loué ses costumes de Romains et de religieux pour les Ostentions à saint-Just-le-Martel en Haute-Vienne le 23 avril dernier. - Fresque de Bridiers

"Une bouffée d'air frais en terme financier"

Voilà comment la Fresque de Bridiers, en 17 ans d'existence, se retrouve avec l'année la plus chargée qu'elle n'ait jamais connue. Elle loue mais confectionne aussi des costumes sur mesure pour trois Ostensions : Saint-Just-le-Martel (23 avril), Le Dorat (4 juin) et Chaptelat (18 juin), en Haute-Vienne. "C'est un patrimoine au sein de l'association qui est très important", poursuit Jean-Noël Pinaud. Après 17 ans de spectacle, elle en a effectivement accumulé 15 000 ! Alors autant les louer. Et cette activité, lancée il y a quatre ans, devient de plus en plus importante. D'autant que les six costumières et douze couturières bénévoles de l'association ont acquis un véritable savoir-faire au fil des années. Au final, "c'est une bouffée d'air frais en terme financier tout au long de l'année, à des époques où il n'y a pas de billets de spectacle à vendre" reconnaît-il.

Les costumes de voltigeurs napoléoniens de la Fresque de Bridiers serviront pour les Ostensions du Dorat (Haute-Vienne) ce 4 juin - Fresque de Bridiers

Des locations de costumes mais aussi des participations à des spectacles

Les bénévoles de Bridiers participeront également à des spectacles vivants ces prochains mois : au parc du Reynou près de Limoges les 8 et 9 juillet, un son et lumière sur l'histoire des troubadours de la Corrèze dans les jardins de Sothys (ce 22 juillet) ou la reconstitution du tournage du film "Des grives aux loups" dont on célèbrera les 40 ans à Saint-Robert (Corrèze) pour les Journée du Patrimoine en septembre, .

Entre ces prestations et la location de costumes, l'association engrange 15 à 20.000 euros par an. Une somme qui permet principalement d'entretenir les costumes.

A en croire Christine, la gérante du magasin de costumes de Bridiers, c'est la période du Moyen-Age et les années 1880/1900 qui sont les plus demandées par les particuliers (hors Ostensions). Si vous souhaitez louer des costumes, il faut contacter directement la Fresque de Bridiers (06 71 01 31 01 - fresque@bridiers.fr ).

Les voltigeurs napoléoniens de la fresque de Bridiers aux Ostensions. - Fresque de Bridiers

