Creuse : les bistrots d'hiver reviennent ce samedi 29 janvier pour leur 22e édition

C'est le rendez-vous des dimanches gris et pluvieux en Creuse : le festival "les bistrots d'hiver" revient pour la 22e édition. Le principe? tous les weekends jusqu'au 20 mars, le festival fera escale dans un bar, un restaurant ou une auberge creusoise. On mange, on débat et ensuite on profite d'un moment culturel organisé par l'association Pays'Sage. Cette année, neuf dates sont prévues.

Concert d'ouverture au café de l'espace de Flayat

Les festivités commencent samedi 29 janvier, au café de l'espace de Flayat. Vous pourrez y écouter deux concerts : de la chanson française avec David Lafore et de la poésie punk sur fond d'accordéon avec VLAD.

Dimanche 30 janvier, les bistrots d'hiver feront escale à l'auberge felletinoise. A 11h30 un apéro-tchatche est programmé sur le thème : "Evolution(s) de la gestion de l’eau : du remous dans les tuyaux ?” par Louis Cauchy, responsable de l’environnement à Creuse Grand Sud. Il reste des places pour le repas à 12h30.

David Lafore se produira en concert à 15h.

Les bistrots d'hiver se poursuivent tous les weekends, jusqu'au 20 mars. Toute la programmation est à retrouver ici.