Creuse : les enfants La Nouaille créent leur vinyle version reggae

Kevin Fournet, président de l'association Load It Back, anime un atelier musique à l'école de La Nouaille. Entre cours sur les droits d’auteurs, découverte du reggae et des vinyles, et sessions d’enregistrement, les enfants se prêtent au jeu. Reportage Coline Cornuet.

Une semaine sur deux, la salle de classe de l’école de La Nouaille se transforme en studio d’enregistrement. Kevin Fournet, président de l'association nouaillaude Load It Back, intervient auprès des enfants de l'école pour un atelier musique un peu particulier. S’emparant de la chanson Pour louper l’école d’Aldebert, les élèves enregistrent comme des pros leur propre version sur fond de reggae.

Après une étape réécriture, ils commencent l’enregistrement. Et semblent apprécier l’exercice. « On peut chanter avec nos amis, c’est rigolo », explique Rose, en classe de CM1. A l’issue de leur travail et grâce au soutien de la mairie, chacun pourra repartir avec son œuvre, au format vinyle. « Je suis contente, mes parents vont pouvoir écouter notre chanson », se réjouit Maëlie.

Un autre regard sur la musique

Entre deux sessions d’enregistrement, les enfants révisent les fondamentaux. « Je leur explique ce que c’est que les droits d’auteur, comment fonctionne le monde de la musique, qui peut devenir chanteur etc », détaille Kevin Fournet. Un programme qui ravit leur maîtresse, Mylia Olivier : « ils travaillent plein de choses : l’écriture, la musique, les droits d’auteurs. On les voit créer, c’est sympa ! »

Kevin Fournet, qui défend avec son association les supports analogiques, en profite pour faire découvrir les vinyles aux enfants. Et ils semblent plutôt convaincus. « Les vinyles, c’est bien, on ressent toutes les sensations, alors que sur téléphone il n’y a pas de vibrations », explique Julian, 10 ans.

Atelier reggae dans la classe de La Nouaille. Reportage à écouter ici. Copier

Des ateliers pour remplacer les concerts

L’idée de cet atelier est née après l’enregistrement d’un disque par les enfants en décembre dernier pour remplacer le spectacle de Noël, annulé en raison de la crise sanitaire. La maîtresse de cette classe unique a alors sollicité Kevin Fournet pour réaliser le montage sonore de la production des enfants.

Après le succès de cette expérience, ce passionné de reggae a souhaité relancer un projet avec les élèves de l’école. Car pour l’instant, les activités initiales de son association sont à l’arrêt. Les contraintes sanitaires empêchant la tenue d’événements, Load It Back se réinvente : « j’organise des ateliers avec les enfants, et je vais bientôt monter mon studio d’enregistrement. Il sera accessible à tout le monde, les autres associations, les gens qui veulent s’essayer à la chanson… Et tiendra aussi lieu de discothèque, au sens médiathèque du terme ».

Kevin Fournet explique qu'il a transformé l'ancien atelier de bijouterie du village en studio d'enregistrement Copier

Mais Kevin Fournet n’oublie pas son ambition première : faire découvrir le reggae au plus grand nombre et dédiaboliser les soundsystem. Dès que les conditions sanitaires le permettront, il compte organiser une journée découverte sur ce thème, sous les halles de la mairie de La Nouaille.