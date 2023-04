Creuse : les Foulées du Rail, une nouvelle course à pied hors des sentiers battus

Ils veulent conjuguer sport et découverte du patrimoine. Les organisateurs des Foulées du Rail ont décidé, pour la première édition de l'épreuve, de faire passer les coureurs à pied par des sentiers de campagne, mais aussi par une partie de l'ancienne voie ferrée reliant Saint-Sébastien à Dun-le-Palestel. Les trains ne passent plus dessus depuis... 1952 !

Laissée à l'abandon depuis des décennies, la ligne ferroviaire retrouve donc une seconde vie avec le passage de la course à pied. Il a fallu élaguer, ratisser sur plus de trois kilomètres. "On a débroussaillé des tonnes de végétaux", affirme Olivier Lacote, un des organisateurs. "Par endroits, il n'y avait que des ordures. Bouteilles de verre, carcasses de voitures, on a récupéré au total près de dix tonnes de ferraille".

Un chemin entièrement débroussaillé pour la course à pied. © Radio France - Marius Delaunay

Deux courses de 10 et de 23 kilomètres

Aujourd'hui, tout est nettoyé et prêt à accueillir les sportifs dans un cadre insolite, qui change des courses à pied traditionnelles. Deux courses seront donc au programme le dimanche 14 mai :

Une course de 10 kilomètres au départ de Maison-Feyne à 9h30.

Une deuxième épreuve de 23 kilomètres au départ de Saint-Sébastien, toujours à 9h30.

À noter que les deux arrivées se feront au stade Eugène Caillaud à Dun-le-Palestel. Des navettes partiront aussi dès 8h30 le matin de la course, depuis le complexe sportif pour ensuite emmener les coureurs sur les lignes de départ, via un système de navette. L'inscription est obligatoire et se fait en ligne depuis le site des Foulées du Rail .

Une exposition et une randonnée

En plus de la course à pied, les Foulées du Rail se déclinent aussi en exposition à la salle Apollo de Dun-le-Palestel, du dimanche 14 au 21 mai. Une présentation de la fameuse voie ferrée reliant Saint-Sébastien à Dun-le-Palestel, une ligne inaugurée en 1886. L'exposition sera ouverte au public tous les jours, de 10 heures à 12h30 et de 14h30 à 18h l'après-midi.

Une randonnée-découverte est également prévue le dimanche 21 mai à partir de 14h30 pour redécouvrir la ligne ferroviaire. Elle partira de la gare de Lafat (à Chadreugnat) direction le viaduc de Sibilot, pour une longueur totale de 6,5 kilomètres.