Creuse : les Guérétois du RCGC lauréats du Challenge Rugby Passion

Le Rugby Club Guérétois Creuse est nommé lauréat du Challenge Rugby Passion, dont le but est de récompenser les clubs avec "le meilleur esprit d'hospitalité, de sportivité et de convivialité". Et à ce petit jeu, les Creusois se sont distingués la saison dernière.

L'équipe du RCGC, saison 2022-2023. © Radio France - Valérie Menut C'est la dernière note joyeuse d'une belle et longue saison pour le RCGC. Sur le terrain, elle est bien terminée depuis deux mois, depuis la défaite en seizièmes de finale de Fédérale 3 contre Plouzané fin mai . Mais du côté de la Fédération Française de Rugby, on a décidé de faire durer le plaisir. Le Challenge Rugby Passion, instauré depuis des années par la fédération, récompense les Guérétois sur la saison 2022-2023. Dans sa poule de Fédérale 3, le RCGC est en effet nommé club lauréat pour son "esprit d'hospitalité, sa sportivité et sa convivialité". Un prix obtenu après un vote de toutes les équipes que Guéret a affronté cette année en phase régulière. "C'est un encouragement pour le club, pour tous les bénévoles" Patrick Martin, le président du RCGC, a appris la bonne nouvelle ce lundi 10 juillet, via un mail de la fédération. "Le club avait déjà été distingué il y a une dizaine d'années, comme celui ayant la meilleure réception de la Fédérale 3", confie Patrick Martin, le président du RCGC. "Cette nouvelle reconnaissance, cela fait forcément plaisir au club et aux bénévoles, qui travaillent beaucoup". Cerise sur le gâteau, et en guise de récompense, la FFR invite donc deux bénévoles du RCGC au Stade de France le dimanche 27 août pour un match de gala, France-Australie ! Il s'agira du dernier match de préparation du XV de France avant la Coupe du monde de rugby 2023, qui se déroulera d'ailleurs en France.