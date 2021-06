Creuse : Les Yeux D'la Tête, HK, La Rue Kétanou en concert cet été à la Ferme des Beiges

La Ferme des Beiges a décidé de maintenir ses marchés dinatoire et sa série de concerts pour cet été à Arrènes. Pour l'instant, les groupes La Rue Ketanou, HK et Les Yeux D'la Tête ont confimé leur présence

Le covid n'aura pas eu la peau de la Ferme des Beiges à Arrènes. C'est confirmé, les festivités auront bien lieu malgré le contexte sanitaire à partir du 20 juillet. Et le programme promet d'attirer du monde.

"On est soulagé de pouvoir offrir aux Creusois des animations et des concerts", sourit Nicolas Aubineau, le gérant de la Ferme des Beiges. Avec les assouplissements progressifs des restrictions sanitaires, il faut dire que rien n'a été simple, mais le resultat sera tout de même là, avec l'organisation des marchés dînatoires tous les mardis et des concerts.

"Cela nous oblige à faire ce que l'on ne fait pas à la ferme. D'habitude l'accès est libre. Là, on a dû mettre des entrées ou encore mettre en place une jauge", ajoute l'organisateur. Ainsi, seules 1000 personnes auront accès aux festivités, ce qui permet d'éviter la mise en place d'un pass sanitaire. Autre nouveauté, il faudra payer 3 euros l'entrée "pour que nous puissions rentrer dans nos frais", précise Nicolas Aubineau.

Trois soirées-concerts

Le nombre de concerts a lui aussi été revu à la baisse. "On avait organisé six concerts l'été dernier. Il y en aura trois cette année, avec le 20 juillet, la venue du groupe français Les Yeux D'la tête qui passe à la Ferme des Beiges avant une tournée en Allemagne. Le concert suivant aura lieu le 19 août avec HK, avec notamment leur titre "Dansez encore" qui nous rappelle un peu le contexte sanitaire. Et puis enfin le 24 août, on recevra plusieurs artistes comme La Rue Ketanou, Le Pied de la Pompe ou encore Mon Côté Punk", détaille Nicolas Aubineau.

La liste des artistes pourrait bien s'élargir dans les prochains jours. En attendant si vous souhaitez réserver votre place, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de la Ferme des Beiges.