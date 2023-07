Creuse : où aller voir les feux d'artifice du 14 juillet ?

Pas question de déroger à la tradition ! Qui dit fête nationale et 14 juillet, dit feux d'artifice. Mais quel jour sera-t-il tiré et où pourra-t-on en voir en Creuse ? Pour vous éviter de chercher on vous a mis une liste non exhaustive ici.

Le 13 juillet

Boussac : feu d'artifice à la tombée de la nuit suivi par le bal des pompiers à 23h

Crozant : feu d'artifice à 23h depuis les ruines de la forteresse suivi d'un grand bal gratuit

Guéret : feu d'artifice à Courtille

Aubusson : feu d'artifice tiré depuis les vestiges du Chapitre

Marsac : retraite aux flambeaux jusqu'à l'étang de la Brousse suivi à 23h d'un feu d'artifice et d'un bal populaire

Saint-Pardoux-les-Cards : 21h bal gratuit et à 22h feu d'artifice

Dontreix : feu d'artifice sur l'étang à 23h suivi d'un bal

Bonnat : retraite aux flambeaux, feu d'artifice et bal gratuit

Royère-de-Vassivière : bal des pompiers

Chénérailles : place du champ de foire, foot trucks, buvette et restauration, feu d'artifice suivi d'un bal

Fursac : feu d'artifice sonorisé et bal gratuit

Le 14 juillet