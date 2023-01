Creuse : pas d'édition 2023 des Bistrots d'Hiver

Ne cherchez pas les dates des Bistrots d'Hiver 2023, il n'y en a pas ! L'association Pays'Sage n'a pas les moyens financiers de les organiser cette année. Elle a pourtant contacter des artistes, des restaurateurs, mais le budget n'a pas pu être bouclé. Des subventions initialement prévues n'ont finalement pas été versées par la Région parce qu'entre temps, l'association a perdu ses deux salariés.

Une institution depuis 1999

Les Bistrots d'Hiver sont nés après le passage de la tempête Gabriel en1999. Chaque hiver, de janvier à mars, ils proposent des apéros-débats, des repas et des concerts dans des bars, des restaurants et des auberges creusoises. Et à chaque date, ils font le plein. C'est un rendez-vous très attendu par les Creusois, les restaurateurs et les artistes. "Cet été nos deux salariés ont quitté l'association pour des raisons personnelles explique jean-François Pressicaud, membre de Pays'Sage, et la région ne nous a pas versé les subventions initialement prévues". L'association s'est retrouvée dans une situation financière difficile et a préféré renoncer.

Un hiver sans Bistrots

Depuis leurs créations en 1999, les Bistrots d'Hiver ont toujours été au rendez-vous. En 2020 les derniers dates ont été annulées par le premier confinement et en 2021 le festival a été repoussé au printemps, mais il s'est toujours tenu. Laurent Lecour est le patron de l'Auberge felletinoise à Felletin. Et depuis 11 ans, il accueille les Bistrots d'Hiver. Pour lui, "une année sans Bistrots c'est pas une année normale. C'est une date qu'on attend avec impatience, Tous les ans c'est complet, c'est un beau dimanche dans une ambiance festive et conviviale."

Une solution intermédiaire

L'association Pays'Sage envisage une collaboration avec L'Alzire à Jarnages, La Naute à Champagnat et le café de l'Espace à Flayat pour mettre en place quelques rendez-vous. Pour l'instant rien n'est fait, mais Pays'Sage travaille avec Solima qui regroupe les associations culturelles creusoises pour mettre en place une scène des musiques actuelles départementale.