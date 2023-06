Creuse : plus de 200 compétiteurs attendus aux "10 heures de Vassivière"

C'est une épreuve unique en France ! Plus de 200 personnes sont attendues ce samedi 1er juillet aux "10 heures de Vassivière". La course d'endurance non-stop de Stand Up Paddle est ouverte à tous, à partir de 12 ans et quelque soit le niveau débutant ou confirmé. Pour l'emporter il faut réaliser en 4 heures ou en 10 heures, le maximum de tours sur une boucle de près de six kilomètres. La compétition se dispute en équipe et en relais ou en solitaire.

Un rendez-vous très prisé

"C'est un rendez-vous où tout le monde veut venir". A 71 ans, Dominique Bianchi est une habituée des "10 heures de Vassivière". La championne de France 2022 de Stand Up Paddle n'a raté aucune édition. "La première fois on n'était que deux filles, se souvient-elle. Ça s'est bien passé, c'était sympa et en plus j'ai gagné". Depuis 2018, Dominique Bianchi a toujours fait un podium. Va-t-elle réussir la passe de six ? Pas sur selon elle. "Ça va être ma 6e course en deux mois, ça commence à faire beaucoup. Mais je vais faire le maximum".

Une course au mental

Morgan Bénard a remporté il y a deux mois la Dordogne intégrale en solo, 360 km en Stand Up Paddle. Ce samedi 1 er juillet, il prendra lui aussi le départ des "10 heures de Vassivière". Ce sera sa seconde participation. "C'est une épreuve unique en son genre explique-t-il, la seule en France où l'on fait une boucle sur une aussi longue distance". Il apprécie cette course où le mental est aussi important que le physique, où il faut résister à chaque tour "à la tentation de s'arrêter, de prendre une pause". Mais ce qui plait aussi à Morgan Bénard c'est le cadre de cette compétition, le lac de Vassivière est un superbe écrin à la course.

Que ce soit sur 4h ou 10h, les participants doivent faire un maximun de tours du lac sur une boucle d'environ 6 km - Lac de Vassiviere©Maxime Authier

Le programme

Vendredi 30 juin :

de 14h à 20h : accueil des concurrents, contrôles administratifs et retrait des dossards et des puces

Samedi 1er juillet :

de 7h à 8h : accueil des concurrents, contrôles administratifs et retrait des dossards

8h00 : Briefing obligatoire

8h30 : Echauffement et mise à l’eau

9h00 : Départ des 2 épreuves (4 heures et 10 heures)

13h00 : Arrivée des « 4 heures Challenge »

16h00 : Course Kids

19h00 : Arrivée des « 10 heures »

19h30 : Podiums et remises des prix

20h30 : vin d’honneur et buffet

21h30 : concert rock (privé)

Toute la journée : exposants et essais de matériel

Dimanche 2 juillet :