Plus de 300 motards se retrouvent à Sardent pour les Quatre Jours Trial de la Creuse

Le bruit des moteurs va résonner dans tout le bourg de Sardent ces prochains jours. Les Quatre Jours Trial de la Creuse reviennent cette année dans la commune, pour la 41ème édition de l'épreuve. Une course devenue une tradition dans le secteur, et l'un des événements moto les plus importants de l'année en Creuse selon ses organisateurs.

Plus de 300 coureurs au départ

336 coureurs sont inscrits pour cette édition 2023. 48% d'entre eux proviennent de l'étranger, notamment du Royaume-Uni. Les Britanniques représentent en effet 37% du contingent total de coureurs. Il faut ensuite rajouter les motards venus de Belgique, d'Allemagne ou encore d'Espagne. Sans oublier les pilotes arrivant de toute la France.

Il faut dire que le Trial est une discipline née et inventée chez nos amis britanniques. Elle consiste avec sa moto à réaliser tout un parcours d'obstacles et à compléter un circuit dans le temps imparti.

La remise des dossards pour les Quatre Jours Trial de la Creuse, à Sardent. © Radio France - Marius Delaunay

Cette année, les pilotes devront parcourir chaque jour une boucle de 50 kilomètres, ou bien deux boucles pour une longueur totale de 100 kilomètres. Sans oublier que le parcours change tous les jours, jusqu'au dimanche. En tout, de Sardent à Saint-Christophe, en passant par Saint-Hilaire-le-Château, les pilotes passeront sur les sentiers de dix communes du département.

Plusieurs concurrents rencontrés l'affirment, les Quatre Jours de Sardent font partie de ces courses qui comptent dans l'année. « C'est une tradition pour moi, j'y vais chaque année depuis que je suis enfant », raconte Jan, un Belge habitué de Trial. « Il y a un aspect familial ici, tout le monde se connaît et l'ambiance est très sympa ».

Un événement attendu par les commerçants

Bonne ambiance garantie, et une sacrée source de revenus aussi pour les commerces du coin. Laurent Joyon, le gérant de l'épicerie Vival, juste à côté du départ, est ravi. « On retrouve souvent d'une année à l'autre des gens qui restent fidèles. On fait travailler le local, et ça, c'est top ».

Selon les organisateurs, près de 1.200 personnes participent ou assistent à la compétition chaque année. Autant de visiteurs qui remplissent les campings, les gîtes, hôtels, mais aussi les restaurants du secteur.

Toujours selon les organisateurs, chaque année, les retombées économiques de l'événement se chiffrent autour des 380.000 euros, pour tout le département de la Creuse.