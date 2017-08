Creuse : Saint-Pardoux, 150 habitants, devient la capitale du funk le temps d'une semaine

70 danseurs de 20 nationalités différentes se retrouvent dans ce petit village de 150 habitants pour un stage auprès des plus grands danseurs de locking, cette danse venue du funk et pionnière du hip-hop. Mais pourquoi en Creuse ? C'est une histoire de famille.

Saint-Pardoux d'Arnet, 150 âmes près de Crocq, en Creuse, devient cette semaine la capitale mondiale du Funk ! 70 danseurs, venus des Etats-Unis, du Japon, de Russie, d'Espagne, d'Angleterre, dont certains sont des stars mondiales de la discipline, y ont élu domicile.

Des stars mondiales de danse #hiphop en #Creuse ? C'est une réalité cette semaine à Saint-Pardoux d'Arnet pour un stage de #lockingpic.twitter.com/BBQxCUsACh — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 23, 2017

Tee shirt XXL et casquette à l'envers au milieu des moutons

Ils ont été invités par Julia Ortola, alias "Funky J", une danseuse française, star dans le milieu du locking. Cette danse, venue du funk et popularisée dans les années 1970, est l'ancêtre du hip-hop. On la danse sur du James Brown, ou, plus au goût du jour, du Justin Timberlake.

Là c'est un stage avec la légende Tony Gogo, qui vient de Los Angeles, qui a travaillé avec les plus grands artistes comme James Brown... et là il donne un stage, en Creuse" - Gemini, un danseur parisien

Julia Ortola a défrayé le voyage des grandes stars de la discipline, venues de Tokyo ou Los Angeles, pour donner des cours pendant une semaine dans le gîte de sa mère, à Saint-Pardoux d'Arnet. Les autres danseurs, qui veulent apprendre auprès des grands, paient pour suivre la semaine de stage au gîte.

Saint-Pardoux d'Arnet, en #Creuse accueille cette semaine un stage avec les meilleurs danseurs de #locking et de #funk venus du monde entier pic.twitter.com/kDUlsUJSWc — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 23, 2017

INTERVIEW Julia Ortola se félicite de voir des danseurs célèbres venir en Creuse... et apprécier ! Copier

Et même si le funk et le hip-hop sont des cultures urbaines, les danseurs sont émerveillés de découvrir la nature creusoise. Ici, les voisins, ce sont des agriculteurs et des moutons. Alors les danseurs ne passent pas inaperçus dans le village, avec leurs baggie, leur tee-shirt XXL et leur casquette à l'envers.

"Hier, on est sortis dans la rue, on a cueilli des baies et on les a mangées ! C'est génial, on peut pas trouver mieux" - Tony Gogo "Regarde, tout est vert... le silence. Moi j'habite à Séoul, avec la circulation, les hommes d'affaires... ici on peut tout simplement se poser, regarder le ciel" - Funky Khan

Et à la fin de la semaine, le public creusois pourra profiter des talents des danseurs. Les artistes feront une grande "battle", une démonstration de hip hop et de funk à La Naute, samedi à partir de 15h et avec un spectacle à 20h30.