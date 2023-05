Creuse : un concert solidaire à l'église de Guéret pour rénover l'orgue

Sa couleur verte ne passe pas inaperçue dans l'église de Guéret. Placé à l'étage, juste au-dessus de l'entrée, l'orgue surplombe tout l'intérieur de l'édifice. "C'est un bel ouvrage, une partie du patrimoine guérétois", assure Liliane Bardon, la présidente de l'Association des Amis de l'Orgue de Guéret.

Fabriqué au XIXème siècle, l'orgue a maintenant besoin d'une révision complète. Il n'a en effet pas été rénové depuis plus de vingt ans. La mairie de Guéret a donc décidé de prendre en charge les frais de rénovation, avec une facture globale estimée autour des 39.400 euros.

39.400 euros, une somme assez conséquente. L'association des Amis de l'Orgue de Guéret décide donc de participer aussi à l'effort avec le concert solidaire prévu ce mercredi soir dans l'église. Il démarrera à 20h30. L'entrée est gratuite. Tous les dons récupérés lors de la soirée serviront ensuite à prendre en charge une partie de la facture pour la rénovation. Quentin du Verdier, un célèbre organiste français, sera de la partie.

Aucune date n'est encore avancée pour le début de la rénovation. Ce qui est sûr, c'est que l'orgue en a bien besoin. "C'est un instrument qui est entièrement en bois", précise Arnaud Guillot, un fidèle de la paroisse de Guéret. Il joue de l'orgue depuis des années. "Il y a des choses qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui. Moi par exemple, il m'est arrivé un matin de me retrouver avec des touches humides. Et quand vous avez déjà des sons qui sortent alors que vous n'avez pas commencé à toucher, l'instrument, ça peut devenir compliqué".

Les travaux sont donc attendus de pied ferme sur l'instrument, et ils seront conséquents. Il faudra par exemple dépoussiérer un par un les quelques 2.500 tuyaux de l'orgue. La rénovation devrait durer près de six semaines.