Creuse : un coup de pouce pour la restauration du château d'Etangsannes

Le château d'Etangsannes vient d'obtenir 20 000 euros dans le cadre du programme " Patrimoine et Tourisme local ."

Le château d'Etangsannes à Saint-Chabrais, dans l'est de la Creuse, est l'heureux lauréat du programme « Patrimoine et Tourisme local » édition 2023. Lancée par la Fondation du patrimoine et la plateforme de locations Airbnb, cette initiative vise à soutenir la restauration du patrimoine dans les zones rurales. Ainsi, le château d'Etangsannes va bénéficier d'une subvention de 20 000 euros pour l'aider à financer la restauration du toit d'une grange fortifiée, située en face du manoir.

ⓘ Publicité

Le domaine compte de nombreux bâtiments agricoles

Le château d'Etangsannes présente une particularité : il est entouré de nombreux bâtiments agricoles anciens. Certains datent du XVIe siècle, d'autres du XVIIe. Malheureusement, entre 1914 et 2010, ces bâtiments n'ont pas été entretenus.

Lorsque les propriétaires actuels ont racheté le site, les toitures de toutes ces dépendances étaient à refaire. "Il y avait des fuites partout. On a 5000 mètres carrés de toiture, ça représente un budget pharaonique", précise Thibault de Mesmay, le propriétaire.

Le propriétaire Thibault de Mesmay devant la grange fortifiée qui s'apprête à être restaurée © Radio France - Camille André

Chaque année depuis dix ans, une tranche de travaux est donc effectuée. En 2023, il s'agit de refaire le toit d'une grange fortifiée dotée d'une échauguette, c'est-à-dire une tourelle d'angle. Ces travaux devraient commencer à l'automne. Le chantier coûte 78 000 euros. Une fois cette restauration achevée, les toits de tous les bâtiments agricoles du château d'Etangsannes seront étanches.

Bientôt une restauration des plafonds peints ?

Dorénavant, Thibault de Mesmay et sa femme se projettent sur d'autres chantiers. Ils veulent notamment mettre en valeur l'élément le plus original du château : des plafonds peints qui datent de la Renaissance.

Le plafond peint d'une des chambres du château d'Etangsannes © Radio France - Camille André

Au XVIe siècle, les propriétaires avaient fait décorer le château par des peintres italiens de l'école de Fontainebleau. De nos jours, deux pièces conservent encore ces peintures.

Dans une chambre, le plafond présente par exemple plus de 1250 personnages : hommes, animaux, hybrides. La famille de Mesmay aimerait faire restaurer ce bestiaire fantastique pour lui redonner plus d'éclat et de lisibilité. Une experte doit justement venir cet été, pour faire un état des lieux.

Le château d'Etangsannes dispose de douves © Radio France - Camille André

Les propriétaires du château ont aussi fait des sondages dans la pièce attenante à cette chambre. Des traces de peinture ont été retrouvées. Ils aimeraient pousser les investigations pour voir s'il reste d'autres plafonds peints sous les faux-plafonds qui ont été installés quelques siècles plus tard.

Le château d'Etangsannes se visite les weekends en juillet et tous les jours au mois d'août. Mieux vaut appeler avant de se présenter.

Contacts au 06 81 94 46 43 ou au 06 76 94 17 47.