Creuse : un festival sports et nature bientôt organisé pour promouvoir le territoire

Du 8 au 12 mai, la communauté d'agglomération du Grand Guéret organise un festival sports et nature. Au programme : un SwimRun pour le sportifs les plus aguerris et une série de défis à faire en famille ou entre amis.

Anzême, France

Vous ne savez pas quoi faire pour occuper le pont du 8 mai ? La communauté d'agglomération du Grand Guéret organise son tout premier festival sports et nature. Il aura lieu 8 au 12 mai, sur le site d'Anzême et Jouillat. L'objectif est de promouvoir le territoire et de montrer toutes les activités de loisirs qu'on peut pratiquer. Sortez les baskets, on vous présente le programme !

Mercredi 8 mai : un SwimRun pour les sportifs aguerris

Le festival débutera par un SwimRun, une compétition où les participants alternent entre course à pied et natation. Par équipe de deux sportifs, on peut choisir entre 10 (parcours S) ou 18 km (parcours M).

L'épreuve débutera à 10h30 sur la plage de Péchadoire, à Anzême. Il faut compter 20 euros par personne pour l'épreuve S, et 40 euros pour le parcours M. Une épreuve similaire est organisée chaque année en juin sur le lac de Vassivière.

Jeudi 9 mai : journée dédiée aux scolaires

200 élèves des écoles primaires et collèges sont attendus sur le site pour découvrir les sports de nature. Ils participeront aussi à des ateliers pour les sensibiliser à la protection de l'environnement.

Samedi 11 mai : une série de défis à faire en famille ou entre amis

Le samedi après-midi est dédié aux familles avec un "défi nature". Il s'agit d'un raid multisports, une sorte de chasse au trésor où il faut trouver des indices en géocaching pour découvrir le lieu du prochain atelier sportif. Un parcours qui dure environ deux heures.

Par équipe de 2 à 5 personnes, les groupes d'amis ou de famille s'essaieront au canoë, au paddle, au tir à l'arc, au VTT, au mini-golf, à la slackline, au pédalo. Ils pourront aussi tenter la tyrolienne géante. Les enfants à partir de 4 ans peuvent participer. Il faut compter 20 euros par équipe pour s'inscrire.

Dimanche 12 mai : canoé et trail

Deux activités seront proposées le dimanche : une descente en canoë d'une dizaine de kilomètres, qui coûtera 20 euros à chaque participant. Une sortie gratuite en trail est également organisée.

Comment s'inscrire ?

Vous trouverez toutes les informations pour vous inscrire sur ce site. L'organisation de ce festival coûte 10.000 euros au Grand Guéret, avec l'aide de partenaires locaux et d'associations sportives.