Creuse : un nouveau festival de jazz cet été

Musique(s) en Marche veut faire swinguer la Creuse, automne comme été ! L'association organise déjà Jazz à La Sout tous les automnes, la prochaine édition du 20 octobre au 5 novembre marquera le 25e anniversaire du festival. La direction et les bénévoles ont décidé de lancer une édition pendant l'été . Elle se déroulera du 16 au 22 juillet.

Au programme, sept concerts dans sept communes creusoises : comme son grand frère automnal, Jazz à La Sout Été sera un festival itinérant. Pour cela, l'association utilisera une camionnette tout équipée. "Nous avons déjà proposé des concerts l'été dernier avec cette camionnette, explique Thierry Bourguignon, le directeur de Musique(s) en Marche. Nous avons fait une tournée dans le cadre d'un dispositif qui s'appelait 'un été culturel', qui est piloté par la direction régionale des affaires culturelles, et nous avons eu beaucoup de succès."

La graine est plantée et elle finit par germer : l'équipe se lance dans la création de ce nouveau festival. "Nous avons l'itinérance dans la peau, sourit Françoise Philbet, la présidente de Musique(s) en Marche. Nous ne voulions pas attendre l'automne, alors que notre public piétine d'impatience et que ce camion nous permet d'aller partout. Nous pouvons toucher aussi un autre public, par exemple les vacanciers qui passent en Creuse."

La camion-scène de Musique(s) en Marche traversera 7 communes creusoises pour la version été de Jazz à La Sout ! © Radio France - Lisa Melia

Le camion-scène est totalement autonome : il dispose de ses propres batteries pour alimenter la régie son et lumière, la scène de 4 mètres sur 4 mètres est suffisante pour accueillir les artistes et le public peut s'approcher et s'installer où bon lui semble. L'équipe espère d'ailleurs que les danseurs répondront présents pour animer les soirées.

Une programmation qui met le jazz classique à l'honneur

"Nous avons voulu une belle programmation, avec des artistes de renommée nationale, voire internationale, s'enthousiasme Thierry Bourguignon. Le jazz classique sera mis à l'honneur, dans sa diversité !"

Le festival sera ouvert par le trio Swingin' Bayonne, dont la particularité est de se transformer en quartet en invitant des musiciens à les rejoindre. Pour leur concert creusois, ils joueront avec le saxophoniste Philippe Chagne, qui a accompagné Ray Charles, Benny Carter, Nino Ferrer ou encore Laurent Gerra.

Place ensuite à Meschiya Lake, chanteuse de la Nouvelle Orléans et dont ce sera seulement le deuxième concert en France. "C'est du jazz swing, à la fois ancré dans cette tradition de la Nouvelle Orléans et très actuel", décrit Thierry Bourguignon.

Le swing à la française sera représenté par Mellis & The Swing Lovers, qui met les cordes à l'honneur. Elle sera accompagnée du virtuose au violon Rares Morarescu. Enfin, "nous terminons avec un pilier du jazz, l'un de mes trompettistes préférés en France, se réjouit Thierry Bourguignon. Ce sera le Michel Bonnet Quintet. Il propose un swing très léché, très précis."

Infos pratiques

Tous les concerts sont à 21h, on ne peut pas réserver à l'avance. Il faudra venir sur place 30 minutes avant le début du concert. Comptez 15 euros pour le tarif plein, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Le programme :