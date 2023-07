Creuse : une centaine de musiciens vont jouer ensemble pour le Rock in Creuse !

Une quinzaine de batteries, une vingtaine de guitaristes, autant de bassistes et de chanteurs et de chanteuses... tous réunis sur une même scène, jouant le même morceau en même temps. Voici ce que l'on pourra découvrir le 26 août prochain, Place Varillas, à Guéret, pour le concert du Rock in Creuse, un nouveau festival dont c'est la première édition.

Une scène de 600 mètres carrés

L'idée est venue de Nicolas Cady. Professeur de batterie et président de l'association P'Art Tout À La Fois , il a candidaté pour participer au Rockin' 1000, une expérience musicale hors normes qui réunit un millier de musiciens en même temps. La dernière édition, en France, s'est tenue au Stade de France, en mai 2022. "Dans le processus de sélection, j'ai échoué de très peu, raconte Nicolas Cady. Je me suis alors dit que l'on pouvait imaginer quelque chose de similaire en Creuse, à plus petite échelle."

Ce ne sont donc pas 1.000 musiciens qui devraient accorder leurs instruments en même temps, mais une centaine. "C'est une question de logistique, explique Nicolas Cady. Nous utiliserons un espace scénique de 600 mètres carrés, c'est très important. Nous avons réfléchi à l'organisation, pour que le public puisse en profiter. Le public sera de plein pied, sur la place Varillas et nous installerons les musiciens sur des gradins. Techniquement, tout est complexe."

Un concert en plusieurs parties

L'association P'Art Tout À La Fois et Nicolas Cady ont travaillé pendant deux ans pour rendre possible le Rock in Creuse. Deux séries de morceaux ont été sélectionnées pour un concert en deux parties. La première sera jouée à partir de 18h par un premier groupe, composé d'enfants, de musiciens débutants et de quelques confirmés. "Ce sont entre six et sept morceaux accessibles, car nous voulions ouvrir le concert à un maximum de personnes, pas seulement aux musiciens les plus aguerris", indique Nicolas Cady.

La seconde série comprend 15 morceaux, plus relevés en termes de difficulté technique. Les partitions ont été retravaillées pour s'assurer que tout le monde utilise la même base et pour assurer une cohérence musicale. Ce deuxième groupe, composé de musiciens confirmés, jouera à partir de 20h30.

La première partie du concert sera assurée par le groupe "Press Play", dont le rôle sera aussi d'être une sorte de "chef d'orchestre" pour les autres musiciens. Par exemple, tous les guitaristes suivront la cadence en se basant sur le guitariste de Press Play.

Des musiciens venus de toute la France

"Ce sera une expérience incroyable et unique, s'enthousiasme Nicolas Cady. Je fais de la musique depuis 37 ans, je n'ai jamais fait un tel concert. Certains viennent de Paris, de Bordeaux, de Limoges, d'Annecy ou encore du Tarn. Ils ont tous une philosophie de partage et l'envie de vivre une expérience musicale et humaine très forte." La musique sera, comme l'indique le nom du festival, très rock, avec des reprises de Coldplay, Radiohead, The Rolling Stones ou encore ACDC.

Si cette première édition se déroule bien, l'expérience pourrait être renouvelée. "Nous voudrions faire une édition tous les deux ans, précise Nicolas Cady. Tous les ans, ce serait trop lourd pour les musiciens, car ça les obligerait à travailler entre six et quinze morceaux uniquement pour Rock in Creuse. C'est contraignant d'imposer un tel programme et ce n'est pas ce que l'on souhaite."

Programme

Le festival commencera le jeudi 24 août, avec l'installation de la scène, des gradins et le réglage des balances. Le vendredi 25 août se tiendra une grande répétition. Le samedi 26 août, le concert de Press Play aura lieu à 16h, le premier groupe jouera à 18h et le second groupe à 20h30.

Un espace de restauration est également prévu, en plus d'un repas pour les musiciens et pour les spectateurs qui le souhaitent. Les tickets seront vendus à 10 euros en prévente et à 12 euros au tarif plein. Il reste encore des places pour les musiciens qui veulent se joindre au groupe.

Enfin, le Rock in Creuse cherche également des bénévoles, même s'il ne s'agit que de quelques heures de disponibilité pour donner un coup de main. Pour les contacter, il faut passer par leur site internet , leur page Facebook ou leur page Instagram .