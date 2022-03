Creuse : une collecte pour sauver les trésors de l'église de Saint-Agnant-prés-Crocq

La commune de Saint-Agnant-Prés-Crocq et la fondation du patrimoine lancent ce mercredi 23 mars une collecte pour financer des travaux dans l'église de la commune. Il faut notamment restaurer des œuvres d'art présentes dans le bâtiment et qui sont très abimées.

L'église de Saint-Agnant-Prés-Crocq, dans le sud-est du département a besoin de la générosité des Creusois. Bâti au XIVe siècle, ce bâtiment n'a jamais connu de véritable restauration, explique la fondation du patrimoine dans un communiqué. Il a seulement bénéficié de quelques travaux d'urgence. Résultat, aujourd'hui, les objets d'art présents dans l'édifice sont très dégradés. La commune et la fondation du patrimoine lancent donc une souscription afin d'aider au financement de ces travaux de restauration.

Des tableaux et des peintures à refaire

L'église de Saint-Agnant-Prés-Crocq dispose d'un mobilier assez remarquable. La commune souhaiterait engager la restauration des tableaux et cadres « le Calvaire » et « Saint Jérôme ». Elle voudrait aussi : "refaire les peintures à la chaux de la voûte et de la nef centrale, après recherche par sondages d’éventuelles fresques murales sous-jacentes qui auraient pu être recouvertes lors de travaux au XIXème siècle", indique le communiqué. Une installation électrique appropriée sera ensuite installée afin de mettre en valeur ces œuvres.

Ces travaux sont estimés à 67 000 euros. La commune et la fondation du patrimoine espèrent récolter 40 000 euros grâce à la collecte.