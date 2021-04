Crise sanitaire : la Noce 1900, le spectacle théâtral en patois mayennais à Athée, est annulée

C'est un événement très populaire en Mayenne qui attire tous les deux ans des milliers de visiteurs et spectateurs dans le village d'Athée, entre Cossé-le-Vivien et Craon. Malheureusement, à cause de la crise sanitaire qui perdure, le comité des fêtes a décidé d'annuler l'édition 2021 et de la reprogrammer en août 2022.

La Noce 1900 est un spectacle théâtral en patois mayennais, une reconstitution du monde rural tel qu’il était au début du XXème siècle. Des dizaines de comédiens et techniciens y participent.