Crise sanitaire : le carnaval de Bambi (encore) annulé

Le carnaval de Bambiderstroff, qui depuis 2017, se tient dans la commune voisine de Créhange pour des raisons de sécurité, n'aura pas lieu en février prochain. Le Club des Joyeux, qui organise le carnaval depuis 1947, a décidé d'annuler l'édition à venir. Il y avait trop d'incertitudes sur l'évolution de l'épidémie de Covid et des restrictions sanitaires, et la pression des prestataires qui ont leurs agendas déjà bien remplis.

Deux ans sans carnaval

L'an dernier déjà, en 2021, les festivités n'avaient pas pu se tenir, déjà pour cause de crise sanitaire. Mais François Briestiel, le président du Club des Joyeux de Bambi, n'a pas voulu prendre de risques : "Quand on regarde les documents de la préfecture, tout ce qui est sous chapiteau, on doit respecter les distanciations, présenter le pass sanitaire, imposer le masque, éviter les regroupements devant les bars... Le dimanche lors du bal des enfants, entre les vaccinés adultes, les enfants non vaccinés, ceux qui trichent avec de faux pass... Il y a trop de risques, tant pour la santé des carnavaliers que pour la nôtre". Un crève-cœur, certes, mais François Briestiel ne regrette pas sa décision.

Au-delà du risque sanitaire, il y avait aussi trop de risques financiers pour le Club des Joyeux : "Les orchestres attendent le feu vert, les fournisseurs sont en train de constituer leurs stocks. C'est sûr qu'on aurait pu mettre des clauses dans les contrats en cas d'annulation, mais cela engendre toujours des frais. On ne tient pas à lapider notre réserve". L'organisation du carnaval se compte en dizaines de milliers d'euros.

Décision plutôt bien acceptée

Dans l'ensemble, la décision du Club des Joyeux est comprise dans la région. "Il y a toujours une minorité de gens insatisfaits, qui nous disent 'on a besoin de s'amuser'. On le sait ! Mais on préfère leur donner rendez-vous en 2023", explique François Briestiel. "Nous aussi on est déçus, cela fait 75 ans qu'on organise ce carnaval. Avec mon vice-président, on devait fêter nos cinquante ans de bénévolat !"

La décision a été prise, et c'est une décision sage

Rendez-vous donc en 2023 pour la prochaine édition du carnaval de Bambi, sur le célèbre parquet en bois du chapiteau, qui sera installé devant le complexe sportif de Créhange.