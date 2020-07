Crise sanitaire oblige, il est interdit de danser à la guinguette de Saint-Avertin

Bien qu'elles soient en plein air, les guinguettes au bord de l'eau sont presque logées à la même enseigne que les discothèques, interdit (sauf sous conditions) de danser sur les pistes. Depuis le 14 juillet et avec 15 jours de retard par rapport à l'an dernier, la guinguette de Saint-Avertin a pu rouvrir au public, le tout dans le respect des mesures sanitaires avec notamment le port du masque.

Des petites cordes de couleurs délimitent le sens de circulation pour entrer et sortir de la guinguette, la piste de danse a été transformée en espace restauration avec tables et chaises et les habitués comprennent cette nécessité de ne prendre aucun risque : "Dans un coin de notre tête c'est comme si on allait danser" explique Yves. "On va boire un coup, il faut faire avec" rajoute Lucette qui poursuit "c'est le déconfinement et on en profite pour prendre l'air au bord de l'eau, cela fait du bien au moral".

Quelques habitués de la guinguette de Saint-Avertin assis au bord de ce qui d'habitude la piste de danse. © Radio France - Jean Lebret

À l'extérieur de l'enceinte, sur la pelouse, la programmation artistique a été allégée et pour les enfants il est conseillé aux parents d'apporter leurs propres jeux. Il faut dire que l'espace familial et détente a un peu changé, explique Amandine Lopes l'une des responsables de l'organisation : " Il n'y a pas de bac à sable pour les enfants cette année, nous n'avons pas pu remettre en place la cabane, on ne peut plus prêter les jeux de société comme d'habitude".

A la guinguette de Rochecorbon il faut noter également quelques petits changements mais sur les bords de Loire il est possible de danser mais pas n'importe comment : les pas de danse se font uniquement en ligne, façon Madison et en conservant une distanciation entre les danseurs.