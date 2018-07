Vaucluse, France

Si la finale de la Coupe du Monde tourne à l'avantage de la Croatie, ce sont les seuls que vous verrez sauter de joie dans Avignon. Jacques, 20 ans et Théo, 17 ans, afficherons fièrement leur drapeau national ce dimanche, quitte à se faire un peu chambrer : «Mes collègues de travail me disent 'si la Croatie gagne, lundi t'es viré et ta voiture on la met à la casse'», raconte dans un sourire Jacques, Franco-Croate employé dans un garage automobile. Avec sa double nationalité, le cœur du jeune homme balance entre les deux équipes mais penche un peu plus du côté croate et c'est bien le maillot à damier rouge et blanc qu'il aura sur les épaules ce soir.

Fiers de leur pays

Déjà, à la fin de la demi-finale gagnée par la Croatie contre l'Angleterre, les deux jeunes hommes et leurs familles respectives ne sont pas passés inaperçus dans Avignon : «On a sorti le drapeau croate et on a couru sur la place Pie, on a fait trois fois le tour puis on est allé jusqu'à la rue de la République sans s'arrêter de courir», relate Théo. Le jeune croate devrait en faire autant dimanche soir, y compris si la France gagne : «Je sortirais le drapeau quand même, pour montrer qu'on est là. Il faut être fier de son pays et de ses origines. Je le serais même si on perd». Jacques se dit lui aussi, «très fier» du parcours croate : «être dans les deux meilleures équipes du monde c'est inespéré, la France c'est 65 millions d'habitants, la Croatie c'est 4 millions...» rappelle-t-il. Dimanche soir, à Avignon, le rapport de force entre supporteurs croates et français sera encore bien plus élevé que celui-là.