Angoulême, France

Réalisé par le Luxembourgeois Alexandre Espigarès, et produit par les Français de la société Supeprod, "Croc-Blanc" est déjà vendu dans le monde entier, et sera distribué par Canal Plus et Netflix sur Internet. Le film a été chaleureusement accueilli au récent Sundance Film Festival, en janvier aux Etats-Unis. C'est un tremplin de choix pour être distribué sur le continent américain. La réalisation de "Croc-Blanc" a duré 3 ans dans les locaux des studios d'animation angoumoisins Solidanim (pour les mouvements des personnages) et Toonkit (pour les squelettes, ce qu'on appelle "le rigging"). Il a fallu 10 ans pour monter financièrement le film.

Sortie nationale le 28 mars

40 personnes ont travaillé à Angoulême sur "Croc-Blanc". Mais les commandes sont nombreuses : une deuxième saison de Lassie pour TF1, "Les blagues de Toto" pour M6, ou "Go go Cory Carson" pour Netflix. La société Superprod, créée il y a 6 ans et installée à Angoulême depuis 2 ans et demi, aura 200 salariés en fin d'année prochaine.

L'équipe du film : le réalisateur (accroupi) et les deux producteurs © Radio France - Pierre MARSAT

"Croc-Blanc" sortira sur les écrans le mercredi 28 mars. C'est un film France Bleu.

