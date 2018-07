Crocq, France

Crocq, capitale de la Creuse ! le village d'à peine 400 habitants se prépare à multiplier sa population par 25 ce week-end !

10.000 personnes sont attendues entre le 6 et le 8 juillet pour Crocq en fête, la fête annuelle organisée depuis plus de 50 ans par le comité des fête.

"Pour le 50e anniversaire du comité, il y a trois ans, on a voulu marquer le coup, on avait alors doublé le budget et il y a eu beaucoup de monde, l'année suivante encore plus de monde, on a décidé de ne plus s'arrêter de continuer à faire toujours aussi bien" explique Franck Battut, le co-président du comité.

400 kilos de pommes de terre à éplucher

Pour assurer le coup, près de 80 bénévoles sortent les grands moyens et s'activent avant la fiesta. 1.000 personnes sont attendues pour un grand repas dimanche autour de deux buffles venus tout droit de Bretagne "on veut faire goûter des choses originales l'année denrière c'était le bison, cette année le buffle !" souligne Franck Battut. En tout, 600 kg de viande et le repas est entièrement fait maison: 1.200 crêpes, des wraps, un gâteau à la noisette et il va falloir éplucher 400kg de pommes de terre pour les frites maison !

Plus de 70.000 fleurs en papier crépon

En plus du repas, le programme est chargé ! Vous pouvez le retrouver en détail ici

Dans le désordre : retraite aux flambeaux, cavalcade, fête foraine, concours de pétanque, tombola, feu d'artifice, concerts, grand bal, défilé de chars...

Du matériel de professionnel dans tout le village pour un spectacle son et lumière lors de la retraite aux flambeaux © Radio France - SC

Le budget cette année est de 53.000 euros. Il y a eu 8 mois d'organisation mais rien ne serait possible sans les gros bras ou les petites mains, surtout celles qui ont confectionné les plus de 70.000 fleurs en papier crépon qui ornent les chars. "On sent une vraie émulsion dans le bourg", se ravi le co-président du comité des fêtes, "certains habitants nous félicitent, tout le monde veut aider, même un peu et puis parmi les bénévoles il y en a qui viennent des villages alentours !"

400 km parcourus à travers le département

Si vous avez roulé à travers la Creuse ces derniers jours, les panneaux qui indiquent la fête de Crocq, souvent accompagnés d'un petit buffle, ne vous ont surement pas échappé et pour cause : ces bénévoles un peu fous ont fait plus de 400 kilomètres à travers tout le département pour les installer !

Info pratique

Retrouvez le programme complet de la fête de Crocq par ici