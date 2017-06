Croisière sur la Sambre à bord du Pampero avec capitaine Barant

Depuis 4 ans Corinne Barant propose des balades le long de la Sambre à partir de Berlaimont en plein coeur du parc naturel régional de l'Avesnois. Une sacrée reconversion pour cette petite blonde licenciée d'un magasin de fruits en légumes à l'âge de 54 ans.

Le Pampero est caché à l'Ile au pré à Berlaimont, une toute petite ile privée rattachée à la maison de Corinne à Berlaimont, une ancienne maison du prieuré de 1755 où des prêtres ont fait des messes secrètes pendant la révolution. Au fond du jardin après avoir traversé un arche d'arbustes et un pont, on accède à une petite bande de terre où la petite blonde pétillante a installé des chaises et des tables à l'ombre et des transats sur le ponton pour attendre tranquillement la balade sur la Sambre.

A bord du Pampero © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Des cigognes, poules d'eau, libellules à observer au fil de l'eau

Après son licenciement à 54 ans, d'un magasin de fruits et légumes, Corinne Barant n'a pas baissé les bras et elle a réalisé un rêve acheter un bateau, et comme elle a aussi trouvé une maison au bord de l'eau, elle a décidé d'en faire son métier, elle a passé ses différents permis, les formations aux premiers secours et depuis 4 ans, par petits groupes de 6, elle promène sur la Sambre les curieux venus de la région Lilloise, de Belgique ou du midi de la France. D'une demie heure à la journée complète ou au coucher du soleil elle leur montre les petits trésors de la faune et la flore, un couple de cigogne qui s'est installé par ici, les nids de poule d'eau par là où encore les Tadorne de Belon, des gros canards qu'elle adore.

c'est reposant (...) ça donne un petit air de vacances, touristes d'Aulnoye Aymeries

Des retraités d'Aulnoye Aymeries © Radio France - Rafaela Biry-vicente

Passionnée de nature, elle ne regrette pas du tout sa nouvelle vie, bien au contraire, elle aime tellement la nouvelle qu'elle dort régulièrement dans son bateau, et pour sa retraite, elle rêve d'acheter un plus grand bateau pour y vivre et naviguer aux 4 coins des canaux de France et d'Europe, mais que quelques mois car elle aime trop son Avesnois pour quitter totalement son petit havre de paix.