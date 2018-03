Les habitants de Crozant (Creuse) voudraient bien que leur précieux patrimoine soit inscrit au titre des monuments historiques. Une cinquantaine de croix en pierre ont été répertoriées sur le territoire de la commune et des alentours, et c'est unique en France.

Crozant, France

"Depuis toujours, on les appelle _les mystérieuses croix de Crozant_, et c'est toujours un mystère" sourit Philippe Hirou, un habitant de Crozant et membre du collectif monté il y a environ trois mois pour s'occuper de leur valorisation.

"Il y a en 53 de répertoriées à ce jour" explique Philippe Hirou sur le territoire de Crozant et des communes environnantes. "C'est unique en France d'en avoir autant !" Ces croix datent à peu près du XIème siècle, elles sont en granit et pour la plupart plantées directement dans la terre mais leur signification n'est pas encore tout à fait attestée. Plusieurs hypothèses sont avancées.

Le mystère des croix

Ces croix servaient peut-être de bornes pour délimiter des espaces, peut-être des fiefs ecclésiastiques. Elles pourraient aussi avoir servi à la christianisation de certains territoires. Ou peut-être encore était-ce des croix de sauveté, c'est-à-dire des croix qui pouvaient protéger les habitants au même titre qu'une église.

Valoriser ces croix pourrait permettre de développer le tourisme © Radio France - Bénédicte Robin

Valoriser le patrimoine et développer le tourisme

En tout cas, même si le mystère n'est pas totalement élucidé, ces croix restent un patrimoine auquel les habitants sont très attachés. "Nous sommes en train de monter _un dossier pour les faire inscrire aux monuments historiques_, ce serait une manière de les valoriser mais aussi de communiquer davantage dessus" explique Philippe Hirou.

"Il y a des croix comme celles-ci dans le Vexin français. Même s'il y en a beaucoup moins qu'ici, ils en ont fait leur emblème, poursuit-il. Il se dit que Crozant pourrait faire quelque chose de similaire, attirer des touristes et pourquoi pas leur proposer des circuits pour les découvrir.