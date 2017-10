Cueillette des champignons : les bons conseils de la Société Lorraine de Mycologie à Nancy

L'humidité et la douceur sont propices à la pousse des champignons actuellement dans les bois. Mais avant de risquer l'indigestion, mieux vaut suivre quelques conseils. A Nancy, la Société Lorraine de Mycologie renseigne et forme le public.

Christian, de Pont-Saint-Vincent (Meurthe-et-Moselle) est un cueilleur invétéré de champignons depuis plus de 30 ans et pourtant, il met en garde. "Affirmer bien connaître les champignons, c'est de la prétention. Il faut rester modeste. Parfois, je peux rester des heures sur une espèce mais le doute persiste alors le champignon termine ses jours à la poubelle." Jacqueline, membre de la Société Lorraine de Mycologie (SLM), renchérit : "les champignons n'en font qu'à leur tête. Ils poussent de temps en temps comme les photos des livres mais à d'autres moments, ils sont tout à fait différents !"

On peut avoir des doutes et il ne faut ramasser que ceux qu'on connaît parfaitement" - Jacqueline de la SLM

Une fois cueillis, les champignons doivent être déposés dans un panier et surtout pas un sac plastique : "à l'intérieur du sac en plastique, il se produit des réactions chimiques et le champignon devient toxique même si c'est un comestible". Conserver à part les champignons pour lesquels on a des doutes : "une seule amanite phalloïde qu'on n'a pas reconnue va gâcher tout le panier. Il y a toujours le risque qu'un petit morceau reste au milieu des autres".

Comestibles, toxiques, mortels : il existe d'innombrables variétés de champignons © Radio France - Isabelle Baudriller

Autre conseil quand on rapporte un beau panier de cèpes, bolets ou girolles : ne pas en abuser même si c'est tentant. "Attention à ne pas consommer une trop grande quantité le même jour ou à en manger tous les jours pendant la saison", explique Jacqueline. "Nous ne possédons pas les substance nécessaires pour bien les digérer donc au bout d'un certain temps, notre intestin renâcle si je puis dire !" Enfin, pour être sûr de votre cueillette, ne pas hésiter à la présenter à votre pharmacien ou aux membres de la Société Lorraine de Mycologie qui se tiennent à votre disposition.

Informations pratiques :