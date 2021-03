Culture à l'arrêt : les professionnels occupent la Comédie de Clermont-Ferrand

Ils n'en peuvent plus. Les acteurs du monde culturels sont en souffrance depuis de longs mois, depuis que notamment les salles de spectacle ont fermées. Une souffrance de plus en plus difficile à vivre pour beaucoup d'entre eux et qui en plongent de plus en plus dans une précarité inédite. Ils se mobilisent donc, une nouvelle fois et de manière forte, pour faire entendre leur voix.

Ainsi cette "coordination culture danger 63", collectif d'intermittents, artistes, étudiants a commencé à occuper les locaux de la Comédie de Clermont-Ferrand ce lundi. D'abord pour discuter des modalités de leur mouvement puis pour interpeller les politiques.

Parti pour durer

Les manifestants vont dormir sur place et vont se relayer pour maintenir en présence sur la durée dans les locaux de l'établissement.

"Nous avons nos sacs de couchage et nos duvets, nous allons dormir dans un coin et on attend qu'on puisse être relayés pour les prochaines nuits" explique Sébastien Guerrier, de la CGT Spectacle et musicien.

L'occupation qui, selon la "coordination culture en danger 63", est tolérée par les responsables de l'établissement.

Le collectif qui émet plusieurs revendications dans un communiqué ce lundi soir :

- la réouverture des lieux de cultures dans le respect des consignes sanitaires mais aussi universités, cafés-associatifs, espaces autogérés et squats ;

- une abrogation des arrêtés préfectoraux interdisant les manifestations artistiques dans l’espace public ;

- la prolongation de l’année blanche d’une année à partir de la reprise totale du secteur pour les intermittents du spectacle ;

- une baisse du seuil d’heures minimum d’accès à l’indemnisation chômage pour les primo-entrants ou intermittent·e·s du spectacle en rupture de droits ;

- rattrapage et extension de l’année blanche aux artistes auteurs ainsi qu’à tous les intermittents du travail ;

- une révision immédiate de la prime d’activité injuste envers les travailleurs à revenus irréguliers ;

- un retrait pur et simple de la réforme de l’assurance chômage ;

- l’extension du RSA au jeunes dès 18 ans ;

- des moyens pour garantir les droits sociaux dont les caisses sont menacées par l’arrêt des cotisations ;

- pour les congés maternités et maladie, des garanties d’accès à tous les travailleurs à l’emploi discontinu et artistes auteurs ;

- un plan massif de soutien à l’emploi culturel en concertation avec les organisations représentatives des salarié.e.s de la culture ;

- des dispositifs d’aide à la diffusion physique de spectacle vivant sur tout le territoire régional et national, avec des moyens financiers et logistiques conséquents : mise en place notamment du GIP cafés culture en Auvergne Rhône-Alpes et localement. Non à la dématérialisation de la culture ;

- un maintien et une sanctuarisation des budgets de la culture ;

- des mesures d’urgence face à la précarité psychologique et financière des jeunes mineurs isolés et des étudiants et notamment dans les secteurs touchés par la crise.