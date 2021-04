Culture à l'arrêt : un "concert cacophonique" devant le théâtre des Quinconces au Mans

Des musiciens, professionnels et amateurs, ont joué pendant quelques dizaines de minutes, ce samedi après-midi, au centre-ville du Mans. Avec eux, environ 200 manifestants réunis pour dénoncer la situation du monde de la culture.

"Pendant qu'on jouait, j'ai vu des gens dans le public avec les larmes aux yeux. La musique, c'est des émotions, on en a besoin", plaide Joachim, le chef d'orchestre de la batucada, cet ensemble de tambours. Avec ses 40 musiciens, amateurs pour certains, ils ont joué, fort, sans retenue sur le parvis du théâtre des Quinconces. Le lieu, occupé depuis plusieurs semaines, est devenu l'emblème au Mans de la lutte pour le secteur culturel. Aux côtés de la formation musicale, environ 200 manifestants.

"Depuis un an, j'attends"

Certains ne sont pas professionnels, comme Sarah, professeure, et Michael, éducateur jeunesse : "Ce n'est pas notre quotidien directement, mais ça nous touche. On fréquente aussi des artistes, des intermittents, et on sait à quel point c'est difficile en ce moment. On voudrait que les salles rouvrent !" Rouvrir, c'est l'un des chevaux de bataille des manifestants. "On est censé bosser dans le spectacle, devant du public. Depuis un an, j'attends. C'est affreux. On fait des métiers de passion, et j'ai dû faire à peine 10 dates en un an", déplore Aurélie, technicienne de plateau et chanteuse.

"Certains n'ont pu déclarer que 18 heures de travail cette année"

Outre la réouverture, les manifestants craignent aussi de se faire couper les vivres par le gouvernement. En cause, la réforme de l'assurance-chômage qui doit intervenir cet été. "On demande son annulation et la prolongation de l'année blanche", explique Samantha, comédienne au Mans, l'une des organisatrices du rassemblements.

"Des amis, techniciens notamment, n'ont pu déclarer que 18 heures de travail cette année, donc au 31 août ils ne pourront pas renouveler leurs statuts. C'est aussi tous les statuts liés à l'événementiel : le catering [la gestion des repas lors des festivals et autres rassemblements], les entreprises de location de matériel... Pour tous ces gens-là, c'est une catastrophe. Plein de gens vont se retrouver dans des situations plus que précaires."

► Mieux comprendre les enjeux de la réforme de l'assurance-chômage dans cet article.