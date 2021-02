Culture : Belle affluence au musée Saint-Roch d'Issoudun qui a ouvert ses portes

Ce n'est pas la première fois qu'André Laignel le Maire PS d'Issoudun dans l'Indre le dit haut et fort : la politique sanitaire en ce qui concerne la culture n'est pas la bonne. Du coup, le premier magistrat de la ville et vice président des Maires de France a décidé de braver l'interdiction

La ville d'Issoudun dans l'Indre abrite son célèbre musée municipal St Roch qui a obtenu le label musée de France. Ce musée où sont exposées des œuvres contemporaines à ouvert ses portes au public. Et du coup, en pleine crise sanitaire, une centaine de passionnés ou de curieux a poussé les portes du musée en ce weekend de la Saint Valentin. Une belle fréquentation pour cette ville de 11.000 habitants.

Annie Bovini (adjointe au patrimoine à la ville d'Issoudun) : "Les gens sont ravis, enchantés de pouvoir regagner les lieux culturels."

Le téléphone du musée St Roch à beaucoup sonné durant ces deux jours avec souvent les mêmes questions. Annie Bovini est adjointe du Patrimoine à la ville d'Issoudun : "Les gens m'ont souvent demandé s'ils devaient réserver pour venir au musée Saint Roch. Il n'y a pas de réservation mais une jauge à respecter de 50 personnes dans la partie contemporaine. Les gens sont ravis, enchantés de pouvoir regagner les lieux culturels. C'est vraiment un plaisir pour nous comme pour eux de revoir du monde au musée."

Le musée Saint Roch d'Issoudun a rouvert ses portes en ce weekend de la Saint Valentin © Radio France - Sylvain ROGIE

Lisa n'a pas hésité à pousser la porte du musée Saint Roch avec son papa qui, lui, arrive du département de la Gironde : "Les mesures sanitaires sont là. On peut respecter tout ce qu'il faut par rapport à la covid donc ça me paraît important que l'on soit là. Je travaille en établissement scolaire qui est ouvert donc je ne vois pas pourquoi il y aurait ici plus de soucis de contamination."

Hervé (visiteur du musée Saint Roch) : "Je suis plus en sécurité ici que dans un supermarché et donc Madame Bachelot a surement tord."

Hervé est lui aussi très heureux de venir au musée : "Je suis artiste moi-même et passionné d'art. Dès que j'ai entendu à la radio que le musée d'Issoudun était ouvert ce weekend, je suis venu pour encourager cette initiative. Et je suis beaucoup plus en sécurité ici que dans un super marché et donc Madame Bachelot à surement tord."

Le préfet de l'Indre, Thierry Bonnier a fait savoir dès le vendredi 12 février dernier que la décision du Maire d'issoudun de rouvrir le musée Saint Roch a fait l'objet d'un référé au tribunal administratif de Limoges. Ce dernier devrait logiquement statuer en milieu voir en fin de semaine.